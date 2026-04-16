Director del Metro Admite Deterioro y Necesidad de Mayor Inversión; Culpa Parcialmente a Usuarios

Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, reconoce el desgaste en la infraestructura y la necesidad de más mantenimiento, aunque también señala al maltrato de usuarios como un factor. Se han destinado 55 mil millones de pesos a proyectos de modernización y se prevé un presupuesto récord de 25 mil millones para 2026, tras alcanzar un acuerdo de colaboración con el sindicato.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, reconoció la existencia de un notable deterioro en la infraestructura de este vital servicio de transporte público. Subrayó la necesidad imperante de mantenimiento en los trenes, lo cual exige una inversión financiera considerable. Sin embargo, el funcionario también señaló que una parte significativa de este deterioro no solo se debe al uso diario e intensivo de las unidades, sino también a las acciones de algunos usuarios que, lamentablemente, no cuidan las instalaciones y los vehículos.

En una entrevista concedida a Radio Fórmula, Rubalcava Suárez expuso que el maltrato a las unidades por parte de los usuarios es un factor importante. Comentó que las personas, por lo general, no tienen el debido cuidado con los trenes, los dañan y en ocasiones obstaculizan el correcto funcionamiento de las puertas. Detalló que este tipo de actos vandálicos o de descuido puede dejar trenes fuera de servicio de manera temporal o incluso permanente. Puso como ejemplo específico el daño en una puerta de un vagón, que no solo afecta a ese vagón en particular, sino que puede impedir la circulación de todo el tren, ya que, como mencionó, un tren no puede operar con una puerta abierta o en mal estado.

Otro de los problemas recurrentes y complejos que aquejan a la flota de trenes, según explicó el director, se relaciona con el sistema de pilotaje automático. Se han detectado fallas significativas en este componente, debido principalmente a la desactualización y desincronización de los sistemas. Esto requiere una revisión exhaustiva de cada tren cuando llega al taller de mantenimiento. Rubalcava Suárez añadió que esta situación ha provocado la acumulación de un número considerable de trenes que requieren reparación antes de poder ser reincorporados a la operación normal, lo que repercute directamente en la disponibilidad de unidades para cubrir las rutas.

Adrián Rubalcava expresó su coincidencia con las declaraciones previas del líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, en cuanto a la urgencia de destinar mayores recursos a la inversión en mantenimiento. En este sentido, informó que se han destinado más de 55 mil millones de pesos a diversos proyectos de mejora. Entre estos, destacó la reciente modernización de la Línea 1, así como importantes recursos asignados a la Línea 3, la cual contempla una inversión inicial de 5 mil millones de pesos en su primera etapa. Estas cifras reflejan un esfuerzo por paliar la falta de inversión histórica que ha afectado al sistema.

La situación de descontento y demanda de atención por parte de los trabajadores del Metro no es nueva. El pasado 11 de abril de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo emitió un comunicado oficial donde manifestaron su determinación de seguir alzando la voz ante lo que perciben como una falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México a sus peticiones. Como medida de protesta, decidieron suspender las labores de horario extraordinario el lunes 12 de abril, una decisión que tuvo un impacto directo y considerable en al menos 2 millones de usuarios del servicio. En dicho comunicado, el sindicato advirtió sobre la precaria condición de la flota, señalando que únicamente 88 trenes se encontraban en óptimas condiciones de operación, distribuidos principalmente en las Líneas 1 y 12. Además, alertaron sobre la existencia de equipos con más de 50 años de operación que presentan rezagos importantes y necesitan reparaciones urgentes debido a la insuficiencia presupuestaria histórica.

Ante este panorama, los trabajadores habían amenazado con continuar con sus medidas de protesta. Sin embargo, en un giro posterior, Adrián Rubalcava Suárez comunicó que, tras una jornada de diálogo constructivo con los representantes del sindicato, se logró alcanzar un acuerdo significativo. Este pacto contempla la colaboración conjunta en la identificación y atención de las problemáticas que afectan al servicio del Metro. El director enfatizó la importancia de trabajar en equipo y de sumar esfuerzos para encontrar soluciones efectivas a los desafíos que enfrenta el sistema.

A través de la cuenta oficial de Facebook del Metro, el funcionario reiteró este compromiso, declarando que la intención principal es “trabajar en equipo, jalar juntos y resolver las problemáticas del Metro de manera conjunta con el desempeño de todos los trabajadores de este sistema”. Esta declaración busca fomentar un ambiente de cooperación y corresponsabilidad entre la dirección y el personal operativo.

Adicionalmente, Rubalcava Suárez compartió información sobre los avances en las obras de modernización de la Línea 2, específicamente en la estación Bellas Artes, a través de su cuenta de Twitter. Informó que las labores se están llevando a cabo incluso en horario nocturno para minimizar la afectación al servicio cotidiano. Pidió la comprensión de los usuarios ante la presencia de personal, maquinaria y polvo como consecuencia de los trabajos. Por otra parte, se dio a conocer que para el año 2026, el Metro de la Ciudad de México contará con un presupuesto asignado de 25,000 millones de pesos, cifra que, de acuerdo a reportes oficiales, representa la asignación más alta en la historia para este sistema de transporte.





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