Director Orquestal Guanajuatense Asumirá Dirección Principal en 2027

El director orquestal Iván López Reynoso, de solo 36 años, será el nuevo director principal de la Ópera de Santa Fe, Nuevo México, consolidando su presencia global y confirmando el momento internacional del talento mexicano en la música clásica.

El director orquestal guanajuatense asumirá la Dirección Principal en 2027; y antes debutará en Finlandia y dirigirá conciertos en Milwaukee, EU, y en Pesaro, Italia.

Con solo 36 años, el director de orquesta Iván López Reynoso fue nombrado director principal de la Ópera de Santa Fe, Nuevo México, consolidando su presencia global y confirmando el momento internacional del talento mexicano en la música clásica. El nombramiento de Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990) como director principal de la agrupación representa un hito en la proyección internacional de la música mexicana.

Con un contrato de tres años, el director asumirá formalmente el cargo en 2027, cuando abrirá su gestión con 'El barbero de Sevilla'. Fundada en 1957, la Ópera de Santa Fe se ha distinguido por su modelo de festival de verano, que combina repertorio clásico con nuevas propuestas escénicas, lo que la convierte en un espacio clave para la experimentación y la renovación del género.

En ese contexto, su designación reconoce una trayectoria en constante crecimiento dentro del circuito internacional y se inscribe en un fenómeno más amplio: la consolidación de músicos mexicanos en escenarios globales. López Reynoso expuso su emoción frente al reto: 'Es con profunda emoción y genuino entusiasmo que asumiré el rol de director principal de la Santa Fe Opera a partir de la temporada 2027.

En 2022, cuando debuté en este teatro (que significó asimismo mi debut en Estados Unidos), dirigí 'El barbero de Sevilla', y es verdaderamente especial que sea el primer título que dirigiré en 2027 en esta nueva etapa'. La llegada López Reynoso a la Ópera de Santa Fe apunta a fortalecer el equilibrio entre tradición e innovación, pero también el reto de dialogar con audiencias diversas y fortalecer la vigencia del repertorio operístico.

En este contexto, el director mexicano enfrenta el reto de dialogar con audiencias diversas y fortalecer la vigencia del repertorio operístico. Su llegada a Santa Fe no solo implica dirigir producciones, sino contribuir a una visión artística que conecte con un público contemporáneo.

Paralelamente se anunció que, este verano, López Reynoso debutará en Finlandia en el mes de julio, en los días 5 y 6 de junio, dirigirá dos conciertos con la Milwaukee Symphony, y finalmente, en agosto, dirigirá 'La escalera de seda', de Rossini, en el Festival Rossini de Ópera, en Pesaro, Italia





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