Discusión en la mesa de análisis de A Fuego Lento sobre acusaciones de vínculos con el crimen organizado entre funcionarios de Sinaloa y Estados Unidos

Varias voces en el debate político han acusado a algunos funcionarios de Sinaloa de tener vínculos con el crimen organizado. Este hecho ha generado una fuerte discusión entre diferentes perspectivas, y se abrió la posibilidad de extradición de estos funcionarios en contra de la soberanía nacional, si bien también se ha cuestionado la evidencia y motivos propuestos por Estados Unidos.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos culpó a algunos funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado, lo que ha generado un debate en diversas cúpulas políticas.

Emilio Suárez Licona, diputado federal del PRI, Arturo Ávila, diputado federal y vocero de Morena, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad y columnista de El Heraldo de México y Stephanie Henaro, internacionalista y columnista de El Heraldo de México, participaron en la mesa de análisis de A Fuego Lento para hablar de estos temas





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