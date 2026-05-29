Diseños vanguardistas para la primavera 2026

Descubre los últimos diseños de la temporada para lucir fresca, moderna y elegante. Con cortes modernos, lazos glamurosos y un fit importante, estos looks te permitirán crear atuendos bohemios de impacto.

Este diseño que se caracteriza por su silueta de pernera ancha, sofisticación innata y estilo femenino, llega al armario de las mujeres contemporáneas que no están dispuestas a perder la oportunidad de salir a las calles con un estilo que impacta al instante.

Esta primavera 2026, no se trata del típico diseño plisado o con detalles de lentejuelas. Ahora hay propuestas vanguardistas con cortes modernos, lazos glamurosos y un fit mucho más importante de lo habitual. Así es la propuesta ideal para lucir fresca, moderna y elegante. Basta con ver los siete looks de inspiración para lograrlo.

Llegan con más estilo de lo habitual para elevar cualquier atuendo, por más sencillo o elaborado que sea. Opta por un diseño sastre en blanco perla de Max Mara. Este será la base principal para crear un look bohemio de impacto. Suma una blusa a tono con escote de volantes y un par de zapatos de Chloé.

Así lucirás altísima y con un estilo maximalista que no se ve dos veces en las calles. Se copian a todo look sin mayor esfuerzo y darle un giro bohemio no es tan complicado como pararse. Llévalos como normalmente lo harías, ya sea con una con pedrería; si son de tacón kitten, mejor, ya que agregan altura y lucen más formales para el estilismo de Carolina Herrera.

La idea es aportar para ornamentar la figura con diseños voluminosos y crear un look monocromático con una a tono o de mangas fluidas en tejido transparente. ¿El truco de estilo? Dar un giro glamuroso-disco con la ayuda de un par de pantalones palazzo de tejido liviano. En este caso, diseños de lino en color beige que se acoplan a las normas de estilo de la temporada.

Llévalos en set con una con lazo de Moschino a considerar para la temporada. Un modelo en color beige será perfecto para crear atuendos boho con sandalias y blusas elegantes. Por ejemplo, apuesta por un de tejido vaquero. Marcas como Chloé, Frame y Agolde cuentan con opciones interesantes para usar en toda la temporada.

Complementa con una. Lo único que necesitas para salir de los atuendos ejecutivos y experimentar con ropa fresca que luce veraniega y relajada





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