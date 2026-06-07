Disfruta del Mundial 2026 en restaurantes sin gastar de más

Descuentos exclusivos en restaurantes y un snack bar con temática carcelaria para disfrutar de los partidos del Mundial 2026.

Te compartimos cómo disfrutar los partidos del Mundial 2026 en restaurantes sin gastar de más. Club EL UNIVERSAL te brinda descuentos exclusivos para pasar momentos únicos con amigos mientras eres testigo de los partidos del Mundial 2026 .

Además, obtienes descuentos exclusivos en un snack bar con temática carcelaria que ofrece un menú variado de comida americana. En su carta, podrás encontrar alitas con varias salsas para elegir, ensaladas, costillas de elote y bebidas preparadas con y sin alcohol.

Además, es un lugar ideal para disfrutar con amigos y familia los partidos mundialistas. Comer en restaurantes y ahorrar al mismo tiempo es posible gracias a los descuentos en Vips, Chili's, Burger King, Italianni's y P.F. Chang's, que ofrecen una atmósfera familiar por las mañanas y tardes, y durante las noches el ambiente se torna perfecto para celebrar con amigos.

Sin embargo, es importante mencionar que el Gobierno de CDMX ha invertido una gran cantidad de recursos en obras para recibir el Mundial 2026. A continuación, se presenta el Portal de Transparencia, donde se pueden encontrar los detalles de la inversión.

Por otro lado, EL UNIVERSAL ya está disponible en Whatsapp, lo que te permitirá estar al tanto de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. Disfruta de los partidos del Mundial 2026 en un ambiente único y económico, y no te pierdas las noticias más importantes del día





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