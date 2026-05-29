Disminución de la población del ajolote en Xochimilco y preocupación por el futuro del ecosistema

Un estudio revela que la población del anfibio Ambystoma mexicanum continúa disminuyendo en Xochimilco, donde su hábitat se encuentra en proceso de deterioro acelerado por contaminación, urbanización y turismo masivo. La advertencia se produce en un momento en que la imagen del ajolote se ha multiplicado en la ciudad, pero su población ha disminuido en los canales y humedales de la alcaldía gobernada por la morenista Circe Camacho.

Mientras el gobierno de Clara Brugada utiliza la imagen del ajolote como símbolo de la Ciudad de México en el Mundial 2026 , un estudio revela que la población del anfibio disminuye.

Contaminación del agua por descargas, especies invasoras y urbanización descontrolada, los pendientes gubernamentales. En uno de los símbolos centrales de su administración rumbo al Mundial de Futbol 2026, investigadores que trabajan directamente en la conservación de la especie Ambystoma mexicanum alertaron que la especie continúa disminuyendo en Xochimilco y que el ecosistema donde sobrevive enfrenta un deterioro acelerado por contaminación, urbanización y turismo masivo.

Su advertencia ocurre en un momento en que la imagen del anfibio se expandió con vagones intervenidos, murales, balizamiento urbano y campañas públicas bajo la narrativa de la ‘ajolotización’ de la capital mexicana, al mismo tiempo que su hábitat en Xochimilco se perfila como uno de los puntos de atracción turística rumbo al Mundial por su cercanía con la sede, el Estadio Banorte, y la popularidad de las trajineras. Aunque en las calles de la ciudad la imagen del ajolote se ha multiplicado, su población ha disminuido en los canales y humedales de la alcaldía gobernada por la también morenista Circe Camacho





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