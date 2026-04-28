Disminuye la Percepción de Inseguridad en Cuautitlán Izcalli

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revela una reducción en la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli, alcanzando el 81.8% en el primer trimestre de 2026, lo que indica una tendencia a la baja gracias a las acciones de la administración municipal.

La percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli muestra signos alentadores de disminución, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ).

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 revelan que el 81.8 por ciento de los habitantes del municipio se siente inseguro, una cifra que, aunque aún elevada, representa una reducción significativa en comparación con periodos anteriores. Esta disminución de 1.4 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2025, cuando la percepción de inseguridad alcanzaba el 83.2 por ciento, confirma una tendencia positiva que se ha consolidado en los últimos dos trimestres.

El presidente municipal, Daniel Serrano, destacó que esta mejora es el resultado directo de las políticas y estrategias implementadas por la administración actual, enfocadas en fortalecer la seguridad pública, fomentar la cercanía entre las autoridades y la ciudadanía, y optimizar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad. El análisis de los datos de la ENSU revela un patrón claro de descenso en la percepción de inseguridad.

En el cuarto trimestre de 2025, la encuesta registró un 82.7 por ciento de ciudadanos que se sentían inseguros, lo que ya indicaba un cambio de rumbo. Esta cifra contrastaba notablemente con el cierre del año 2024, durante la administración anterior, cuando la percepción de inseguridad alcanzó su punto máximo histórico, situándose en el 84.5 por ciento.

Este pico de inseguridad representó un desafío considerable para la administración entrante, que se comprometió a abordar el problema de manera integral y efectiva. La actual administración ha priorizado la inversión en tecnología de vanguardia para las fuerzas de seguridad, la capacitación continua de los elementos policiales, y el despliegue estratégico de recursos en las zonas más vulnerables del municipio.

Además, se ha puesto un énfasis especial en la prevención del delito a través de programas sociales y comunitarios que buscan abordar las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. La colaboración con la sociedad civil y la participación ciudadana han sido elementos clave en la implementación de estas estrategias.

Daniel Serrano enfatizó que los resultados de la ENSU son un claro indicativo del impacto positivo de las acciones emprendidas por su administración. Subrayó que el fortalecimiento de la seguridad no es solo una cuestión de aumentar el número de policías o invertir en equipamiento, sino también de construir una relación de confianza y colaboración entre las autoridades y la ciudadanía.

En este sentido, se han implementado programas de policía de proximidad que buscan acercar a los agentes a las comunidades, fomentar el diálogo y la participación ciudadana en la identificación y solución de problemas de seguridad. Asimismo, se ha fortalecido la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad a través de la implementación de sistemas de comunicación y coordinación más eficientes, y la creación de unidades especializadas en la atención de delitos específicos.

El presidente municipal reiteró el compromiso de su administración de seguir trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de Cuautitlán Izcalli, y confió en que la tendencia a la baja en la percepción de inseguridad se mantendrá en los próximos trimestres. Se planean nuevas inversiones en infraestructura de seguridad, como la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio, y la ampliación de la red de alumbrado público para mejorar la visibilidad y disuadir la delincuencia.

La administración municipal también está trabajando en la implementación de programas de apoyo a víctimas del delito, y en la promoción de una cultura de paz y respeto a la ley





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