Disminuye ligeramente la canasta alimentaria urbana en mayo 2026, pero los precios del jitomate siguen en máximos históricos

El INEGI reporta una caída de 1,99 pesos en la canasta alimentaria urbana en mayo de 2026, mientras que el incremento anual sigue superando al INPC. El jitomate registra su tercer aumento consecutivo en el top de los productos más caros, con un alza del 99,2 % frente al año anterior.

Después de cuatro meses consecutivos de aumentos de dos dígitos en los precios de la canasta alimentaria urbana, en mayo de 2026 se registró una ligera disminución de 1,99 pesos respecto al mes anterior, pasando de 2 598,99 pesos a 2 597,37 pesos.

Estos datos provienen de las Líneas de Pobreza elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y revelan que, a pesar de la caída puntual, el costo de la canasta sigue siendo mucho mayor que la inflación oficial. En lo anual, el índice de la canasta alimentaria urbana creció un 6,9 %, frente al 3,9 % del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que implica una brecha de tres puntos porcentuales que se mantiene por quinta ocasión consecutiva.

La reducción observada en mayo se explica por descensos de dos dígitos en productos básicos como el tomate verde, el huevo, el chile serrano y, además, en la tarifa eléctrica, lo que contrarrestó parcialmente la tendencia alcista de los meses previos. El informe del INEGI también indica que la canasta alimentaria y no alimentaria en el ámbito urbano, aunque creció un 5,1 % en términos generales, experimentó una caída de 24,27 pesos al pasar de 4 954,23 pesos en abril a 4 929,96 pesos en mayo.

Entre los componentes que más impulsaron el aumento de la canasta se encuentran la propia canasta alimentaria (+6,9 %), el transporte público (+7,4 %) y el rubro de educación, cultura y recreación (+5,9 %). En el sector rural, los incrementos fueron ligeramente menores: la canasta alimentaria subió un 6,3 %, también por encima del INPC, mientras que los productos con mayor alza fueron el jitomate, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y la papa.

Las variaciones rurales han superado la inflación oficial desde febrero de 2026, lo que muestra la persistencia de presiones inflacionarias en todo el país. Un punto crítico que se repite en los reportes es el comportamiento del jitomate. En mayo de 2026, su precio aumentó un 99,2 % respecto al mismo mes del año anterior, consolidándose como el producto más caro dentro de la canasta alimentaria mexicana por tercera ocasión consecutiva.

En marzo y abril de 2026, el jitomate había registrado incrementos de 126,3 % y 121,1 % respectivamente, lo que evidencia una volatilidad extrema que impacta de manera significativa en el costo de la alimentación para los hogares. Además de este vegetal, otros artículos que contribuyeron al alza de precios fueron los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar (+6,6 %) y la papa (+57,3 %).

Estas disparidades resaltan la necesidad de políticas de apoyo específicas para los sectores más vulnerables, pues el objetivo de las Líneas de Pobreza del INEGI es proporcionar un referente monetario que permita determinar si los ingresos mensuales son suficientes para adquirir los productos de ambas canastas, alimentaria y no alimentaria





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