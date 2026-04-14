Disney Anuncia Nuevos Despidos para Racionalizar Operaciones

Walt Disney, bajo la dirección de Josh D'Amaro, anuncia despidos afectando diversas áreas, incluyendo marketing, estudios y ESPN, en un esfuerzo por optimizar la eficiencia y adaptarse a los cambios del mercado del entretenimiento.

El nuevo presidente ejecutivo de Walt Disney , Josh D'Amaro, comunicó este martes a través de un correo electrónico dirigido a los empleados una serie de despidos estratégicos, como parte de una reestructuración interna destinada a optimizar las operaciones de la compañía. Se prevé la eliminación de aproximadamente 1,000 puestos de trabajo, según fuentes cercanas al asunto.

Estos recortes impactarán diversas áreas clave dentro de la empresa, incluyendo el departamento de marketing, que ya experimentó una reorganización en enero, y otras divisiones como su negocio de estudios cinematográficos y televisión, la cadena deportiva ESPN, la producción de productos de consumo y tecnología, así como algunas funciones corporativas esenciales. Disney comenzó a notificar a los empleados afectados a partir de esta semana, marcando el inicio de un proceso que busca adaptarse a las cambiantes dinámicas del mercado.

En su comunicado, D'Amaro enfatizó la necesidad de construir una plantilla más eficiente y tecnológicamente avanzada para afrontar los desafíos futuros, señalando la naturaleza evolutiva de las industrias en las que opera Disney. “Dado el rápido ritmo de evolución de nuestros sectores, esto nos obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una plantilla más ágil y con mayor capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades del futuro. Como resultado, eliminaremos puestos en algunas áreas de la empresa”, explicó D'Amaro en el correo electrónico al que tuvo acceso Reuters.

La decisión de Disney de reducir su plantilla refleja las presiones económicas y competitivas que enfrenta la industria del entretenimiento en general. Al igual que otros grandes estudios de Hollywood, Disney se enfrenta a un entorno en constante cambio, marcado por factores como el declive del negocio televisivo tradicional, una disminución en los ingresos de taquilla y el incremento de la competencia proveniente de plataformas de streaming y otras empresas del sector. Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance también han implementado medidas similares, anunciando despidos y reestructuraciones para optimizar sus operaciones y reducir costos.

La última ronda significativa de despidos en Disney tuvo lugar en 2023, cuando la compañía anunció un recorte de 7,000 puestos de trabajo, como parte de un plan de ahorro de 5,500 millones de dólares. En aquel momento, la empresa se encontraba bajo la presión del inversor activista Nelson Peltz, quien exigía mejoras en los resultados financieros y la contención de las pérdidas en su negocio de streaming, una apuesta estratégica de Disney que busca posicionarse como un líder en el mercado del entretenimiento digital. La reestructuración actual es un reflejo de la estrategia continua de Disney para adaptarse al panorama cambiante del entretenimiento.

En septiembre, al cierre de su ejercicio fiscal, Disney reportó una plantilla de aproximadamente 231,000 empleados, lo que subraya la magnitud de la empresa y el impacto potencial de estos nuevos despidos. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los recortes de empleo, destacando la importancia de este anuncio en el contexto de la evolución de Disney y la industria del entretenimiento. La empresa busca constantemente maneras de maximizar la eficiencia y rentabilidad en un mercado en constante cambio. La implementación de nuevas tecnologías y la adaptación a las preferencias del consumidor son clave para el éxito a largo plazo. Este nuevo plan de despidos es una estrategia más para mantener la competitividad de Disney en un mercado cada vez más saturado.





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disney Despidos Reestructuración Entretenimiento Josh D'amaro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brugada abandera a selección de la CDMX rumbo a Olimpiada Nacional Conade 2026Anuncia apoyos para atletas y entrenadores

Read more »

Desmiente Alcalde despidos en planta Stellantis de Ramos ArizpeEl alcalde Tomás Gutiérrez confirmó la estabilidad laboral en la industria automotriz y el avance de proyectos de infraestructura y transporte

Read more »

La semana en la que la IA se volvió el motivo #1 de despidosLa Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser promesa para convertirse, sin ningún tipo de matices, en el argumento central detrás de miles de despidos en la industria tecnológica

Read more »

Desde el Chief AI Officer hasta especialistas en ética, los nuevos empleos creados por la tecnologíaEl futuro es hoy: desde expertos en inteligencia artificial, hasta técnicos en energías limpias o especialistas en edición genética son trabajos impulsados por los cambios tecnológicos, climáticos y de salud digital.

Read more »

Poder Judicial emite criterio sobre adicción a las drogas, prohibe despidos del trabajoEl Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que la adicción a las drogas es una enfermedad que puede generar incapacidad temporal en el trabajo, por lo que está prohibido despedir al personal farmacodependiente que se ausente por esta razón.

Read more »

Filtran escena completa de 'Spider-Man: Brand New Day' y revelan nuevos posters de la cintaDurante la CinemaCon 2026 se han revelado nuevas noticias del universo de 'Spider-Man' y aquí te contamos todo lo que pasó.

Read more »