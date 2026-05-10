Disney Magic, Ivy, y la oscuridad en la serie británica

La serie Ivy, una producción británica de apenas cinco episodios, sigue atrapando a los fans del thriller años después de su estreno. La protagonista, Ivy, una joven de 26 años que logra escapar después de haber permanecido secuestrada durante 13 años en un sótano, regresa a casa y todos comienzan a sospechar que algo no encaja en su versión de los hechos.

Creo en la magia de Disney. Crecí con Toy Story, soñé con ser Jasmine y encontré en Woody a uno de esos personajes que te acompañan para siempre: noble, leal, protector y con un corazón enorme.

Fan de las series mexicanas. Fan absoluta de las actuaciones de Angelique Boyer, especialmente en Teresa. La protagonista de esta oscura historia regresa a casa después de más de una década desaparecida, pero mientras intenta recuperar su vida, todos comienzan a sospechar que algo no encaja en su relato.

Ivy, una producción británica de apenas cinco episodios que sigue atrapando a los fans del thriller años después de su estreno. joven de 26 años que logra escapar después de haber permanecido secuestrada durante 13 años en un sótano. Sin embargo, lo más perturbador comienza cuando regresa a casa y tanto su familia como la policía descubren inconsistencias en su versión de los hechos.

Poco a poco surge la duda de si Ivy realmente está contando toda la verdad sobre lo ocurrido durante esos 13 años. y logra transmitir perfectamente el trauma, la paranoia y la confusión emocional del personaje. Solo tiene 5 episodios y puedes verla en un día. La producción cuenta únicamente con cinco capítulos de aproximadamente una hora, por lo que resulta Noticia - Serie de televisió





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