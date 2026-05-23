Disney+ suma grandes títulos y éxitos internacionales para su catálogo

La plataforma de streaming de La Casa del Ratón ha logrado hacerse con los derechos de muchas series y películas míticas, ofreciendo una amplia variedad de títulos para sus suscriptores. La oferta incluye grandes sellos y éxitos internacionales de las últimas décadas, entre los que destacan las siguientes.

La plataforma de streaming de La Casa del Ratón se une a la moda que ya han marcado otras compañías y ofrecerá un montón de títulos históricos .

La compañía se ha hecho con los derechos de muchas series y películas míticas que prometen enamorar a los fans del género y mantenerlos suscritos al servicio. El plan pasa por consolidarse como referencia en la industria con una oferta que combine títulos clásicos y producciones más recientes. Así, a los animes que ya tenía, Disney+ sumará próximamente a su catálogo de grandes sellos y éxitos internacionales de las últimas décadas.

Todas ellas llegarán tanto en versión original como dobladas al castellano Entre las nuevas incorporaciones destacan las siguientes





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