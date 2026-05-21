Disparición de varios en Guanajuato y alerta en México por abuso de menores

Cinco municipios han activado sus alertas por la desaparición de varios menores, adultos y personas en Guanajuato. Entre ellos, se encuentran un niño de 4 años, un adolescente de 15 años y un adulto. Además, hay un caso de hostigamiento en Faurecia de Silao que no es el primero en México, donde en lo corrido de 2021 se han reportado 40 casos de abuso de menores.

Cinco municipios han encendido sus alarmas por la desaparición de un niño, dos adolescentes, una mujer y tres hombres en Guanajuato . Con el objetivo de agilizar su búsqueda, autoridades de Silao, Dolores Hidalgo, Apaseo el Alto, Celaya y León piden apoyo a la población para brindar cualquier clase de información que ayude para dar con la ubicación de varios desaparecidos en el estado.

Algunos de los casos son: un adolescente de 17 años, visto por última vez en Silao de la Victoria, Guanajuato, portando una blusa negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. También, un niño de 4 años, visto por última vez en Dolores Hidalgo, Guanajuato; un adolescente de 15 años, visto por última vez en Apaseo el Alto, Guanajuato; un joven desaparecido a los 26 años, visto por última vez en Apaseo el Alto, Guanajuato; y una mujer de 44 años, vista por última vez en León, Guanajuato.

Además, entre los desaparecidos está un caso de hostigamiento en Faurecia de Silao que no es el primero en México, donde en lo corrido de 2021 se han reportado 40 casos de abuso





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