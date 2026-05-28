Disponible en Puerto Rico la prueba de sangre TAU-181 para descartar placas amiloides associated to Alzheimer con alta precisión

La prueba TAU-181, con precisión cercana al 98%, permite un descarte no invasivo de placas amiloides, facilitando el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos que frenan la progresión del Alzheimer. Está disponible a través de Immuno Reference Lab en la isla.

El biomarcador TAU-181 , ya disponible en Puerto Rico a través de Immuno Reference Lab, permite descartar la presencia de placas amiloides asociadas al Alzheimer con una alta precisión, facilitando el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos que pueden frenar la progresión de la enfermedad.

En el marco de la Convención de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, la revista Medicina y Salud Pública conversó con César Rivera del Immuno Reference Lab sobre el biomarcador TAU-181, una prueba en sangre que está siendo utilizada como herramienta innovadora para el descarte temprano de enfermedad de Alzheimer. Esta prueba en sangre, que cuenta con una precisión cercana al 98%, en comparación con el PET amiloide, permite realizar un descarte de la presencia de placas amiloides en el cerebro, una de las principales características asociadas a la enfermedad de Alzheimer.

Rivera explicó que el TAU-181 representa un avance importante en el abordaje del alzhéimer, ya que históricamente la enfermedad se ha tratado principalmente desde el manejo de síntomas, sin intervenir directamente sobre la causa.

"Hoy en día hay medicamentos nuevos que detienen el deterioro o la progresión de la enfermedad en estadios tempranos. Por eso es clave un diagnóstico temprano", señaló. El TAU-181, que de acuerdo con Rivera cuenta con evaluación y respaldo regulatorio de la FDA, destaca por ser una prueba menos invasiva y más accesible frente a métodos tradicionales de diagnóstico.

Rivera aclaró que el alzhéimer se asocia específicamente a la presencia de placas amiloides en el cerebro, a diferencia de otras formas de demencia que pueden tener causas distintas. Entre estas causas alternas, destacan procesos vasculares, consumo de alcohol, drogas, o efectos secundarios de medicamentos que pueden generar síntomas similares de demencia, sin ser puntualmente alzhéimer. Por eso, destacó la importancia del diagnóstico diferencial temprano para evitar tratamientos innecesarios o tardíos.

El diagnóstico temprano se vuelve crucial cuando aparecen los primeros síntomas leves, ya sea identificado por el paciente o por familiares en el entorno. Rivera asegura que existen casos menos frecuentes en personas menores a ese rango de edad con signos tempranos de demencia. También señaló la importancia de un abordaje clínico oportuno para síntomas de pérdida de memoria que pueden confundirse con cambios hormonales en etapa de perimenopausia o menopausia.

El biomarcador maneja un punto de corte definido para confirmar o negar la presencia de placa amiloide. Rivera explicó que la prueba tiene un alto valor predictivo negativo, lo que la hace especialmente útil para descartar la enfermedad. En caso de obtener un resultado positivo se recomiendan pruebas complementarias, ya que el diagnóstico final debe integrarse con otros estudios clínicos.

El proceso clínico de un caso positivo puede incluir pruebas más invasivas como el análisis de líquido cefalorraquídeo o estudios de imagen como el PET amiloide. Si se confirma un diagnóstico definitivo de alzhéimer, el paciente puede acceder a terapias aprobadas por la FDA, que buscan frenar la progresión temprana de la enfermedad.

Inmuno Reference Lab es actualmente el laboratorio que procesa esta prueba localmente en la isla, operando como centro de referencia, con resultados que pueden entregarse en el mismo día que se procesa la muestra. La amplia red logística, cuenta con al menos 20 vehículos y representantes de ruta que cubren la isla de lunes a sábado, así como rutas urgentes que recogen muestras prioritarias en casos hospitalarios críticos.

Rivera resaltó que el envejecimiento poblacional en Puerto Rico hace cada vez más urgente contar con herramientas de diagnóstico temprano, el objetivo es facilitar que el médico primario pueda realizar un primer cernimiento, reduciendo tiempo de espera con especialista y acelerando decisiones clínicas.

"El tiempo del paciente es muy valioso, el médico primario ahora tiene una herramienta para ese primer paso" enfatizó. El alzhéimer no es un caso aislado, impacta en el paciente, en el entorno familiar, cuidadores y el sistema de salud en general, de allí la importancia de la detección y prevención temprana para reducir el impacto de la enfermedad





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