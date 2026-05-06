Disputa Legal por la Custodia de Andrea Nicolás: Paulina Rubio y Colate frente a frente en Miami

Un análisis detallado sobre el enfrentamiento judicial entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo, incluyendo acusaciones mutuas y la propuesta de la guardiana legal.

El Tribunal de lo Familiar en Miami se ha convertido en el epicentro de una intensa batalla legal entre la famosa cantante Paulina Rubio y el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate .

El núcleo del conflicto es la custodia de su hijo adolescente, Andrea Nicolás, de quince años, quien se encuentra en medio de una disputa emocional y jurídica profundamente compleja. Durante dos jornadas de audiencias, ambas partes han presentado argumentos contundentes y acusaciones graves que pintan un panorama desolador sobre la dinámica familiar y la estabilidad psicológica del menor. La defensa de Nicolás Vallejo-Nágera ha centrado su estrategia en el deseo expreso del menor de trasladarse a España.

Según los alegatos presentados ante la jueza, Andrea no mantiene una química saludable con su madre, lo que ha llevado a su abogada a proponer un esquema de paternidad a larga distancia. En este modelo, la madre conservaría una convivencia de calidad, pero el centro de vida del joven sería Madrid.

Se ha enfatizado que el adolescente se siente exhausto en su día a día en Miami y que la relación con Paulina está marcada por castigos constantes, como la privación del teléfono móvil, herramienta esencial para comunicarse con su progenitor. Además, la representación legal del padre sostiene que el comportamiento errático de la cantante ha generado una inseguridad emocional en el menor, contrastando esto con la estabilidad y calma que el joven experimenta cuando reside en territorio español.

A esto se suma la mención, aunque sin pruebas documentadas, de que la madre consumiría marihuana, y la destacada solvencia económica de Colate, quien actualmente preside el Club Deportivo Badajoz y lidera proyectos gastronómicos junto a otros de sus hijos. Por otro lado, la defensa de Paulina Rubio ha respondido con vehemencia a estas afirmaciones, calificándolas de manipulaciones deliberadas.

Los abogados de la cantante desmintieron categóricamente que el adolescente tuviera tendencias suicidas, una acusación previa realizada por el padre tras la estancia del joven en un campamento. Según la parte demandada, Colate ha adoptado una postura excesivamente permisiva con Andrea, no por una cuestión pedagógica, sino con el objetivo de hacer quedar mal a la madre y alienar al hijo.

Un punto crítico de la defensa fue la mención de un incidente de robo en el que el menor se vio involucrado. Paulina sostiene que el padre solapó estos hechos, ignorando la evidencia en video, para convencer al adolescente de que su madre actuaba en contra de sus intereses, utilizando el incidente para fortalecer el vínculo con él a través de la complicidad inapropiada en lugar de corregir la conducta.

En medio de este fuego cruzado, la figura de Amber Glasper, la guardiana legal asignada por el tribunal, ha traído una perspectiva diferente y preocupante. Glasper ha sugerido que lo más saludable para el menor sería un alejamiento temporal de ambos padres para evitar que los conflictos interparentales sigan afectando su desarrollo. La propuesta consiste en inscribir a Andrea en un internado ubicado en un lugar neutral, fuera de Florida y de España.

La guardiana argumentó que el adolescente vive en una montaña rusa emocional y que necesita una rutina estable que no esté sujeta a los caprichos o el control directo de los progenitores en sus respectivos países. Según Glasper, existe el riesgo de que cualquiera de los dos padres abuse de su influencia local para manipular la educación o el entorno del menor.

La resolución final de este caso, que definirá el futuro residencial y afectivo de Andrea Nicolás, se espera para el próximo viernes ocho de mayo, dejando a la familia en un estado de incertidumbre total





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