Distribución de Participaciones Federales al IEPS: Disminución en las Aportaciones al Recabar y Los Estados

La primera semana del mes de marzo de 2026, las aportaciones federales que recibieron los estados, sumaron un total de 369 mil 916 millones de pesos, frente a 368 mil 739 millones que se habían estimado. Esta diferencia nominal de mil 177 millones de pesos se debe en gran parte a la disminución en las aportaciones federales que recibieron los estados el arranque de 2026.

Parte de los ingresos del IEPS a las gasolinas integra la bolsa de recursos que reciben los gobiernos subnacionales vía las participaciones federales , que son de libre disposición, pues, a diferencia de las aportaciones, no van etiquetadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía programado distribuir 9 mil 981 millones de pesos a las entidades de lo recaudado a través del IEPS a gasolinas entre enero y marzo pasados, pero sólo entregó 7 mil 931 millones, según el Informe de las Finanzas y la Deuda Pública. Tampoco se logró la meta que tenía Hacienda de distribuir a los estados 6 mil 418 millones de pesos en el primer trimestre del año por recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

De lo programado, solamente recibieron 4 mil 934 millones de pesos, mil 484 millones menos. En suma, las aportaciones federales que recibieron los estados se vieron afectadas en el arranque de 2026





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