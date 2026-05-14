Disturbing Attack on Hispanic Delivery Driver in Houston

A Hispanic delivery driver in Houston has reported being attacked with a machete during a racial altercation in a parking lot. The incident was recorded by the victim's smart glasses, showing the suspect hitting the driver's car with the machete. The driver managed to avoid serious injuries due to the closed windows. The suspect continued to follow the driver and confront him again, launching racial and offensive comments. The case has been reported to the authorities, and the driver is awaiting further communication from them.

HOUSTON, Texas- Un repartidor hispano ha denunciado a través de Repórtalo N+ Univision 45 haber sido atacado con un machete tras un altercado en un estacionamiento que incluyó insultos raciales.

Según el testimonio de Adolfo López, la situación comenzó cuando un residente de un complejo de apartamentos en Pasadena, Texas, lo increpó de forma agresiva por ocupar un espacio del estacionamiento.

'Me empieza a gritar que nosotros los latinos no debíamos de pisar ese estacionamiento. Entonces yo asentí con mi cabeza y al asentir con mi cabeza, él se mete a su carro, saca el machete y va directamente hacia mí a pegarle al auto con el machete', relató López. Las imágenes del incidente quedaron registradas a través de los lentes inteligentes que llevaba la víctima, donde se observa el momento en que el sospechoso golpea el vehículo completamente enfurecido.

López aseguró que logró evitar lesiones mayores gracias a que las ventanas estaban cerradas. El incidente no terminó en ese punto. López narró que tras intentar ponerse a salvo y contactar a emergencias, el agresor lo siguió en su vehículo: 'Aquí yo salgo hacia la avenida, llamo al 911 y él se sube a su vehículo y me empieza a seguir hasta el siguiente semáforo, que es donde yo me retorno y es donde él me choca por atrás'.

Mientras permanecía en comunicación con el operador del 911, la situación volvió a escalar. El joven hispano indicó que, nuevamente estacionados ambos vehículos, el hombre regresó a confrontarlo y lanzó comentarios ofensivos relacionados con su origen y apariencia física.

'Pero en lo que llegaba el apoyo, él me intentó quitar el teléfono, se acercó, me dijo que pues los inmigrantes no tenemos que estar aquí, que mi color de piel. Entonces me empezó a agredir en español y en inglés', mencionó el repartidor. El reporte con las autoridades, Cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso ya se había retirado, por lo que únicamente se levantó el reporte inicial.

Posteriormente, López fue contactado por las autoridades para avanzar en el caso: 'El día de hoy recibí una llamada donde me solicitaron que subiera al sistema las pruebas que tengo, en este caso los videos que pude grabar y sobre eso me dijeron que iban a estar en comunicación conmigo para que se le diera atención o si necesitaban algo más de mi, alguna declaración se iba a comunicar'. N+ Univision 45 confirmó que la oficina del Alguacil del Precinto 8 del condado de Harris ya llevó el caso a la fiscalía.

Según la información proporcionada, los cargos por asalto agravado han sido aceptados, aunque hasta el momento no han sido presentados formalmente. ¿Has sido testigo de algo que sea noticia? REPÓRTALO. Si tomaste video o fotografías, compártelas con nosotros siguiendo los pasos detallados. Tú lo reportas, nosotros lo investigamos. Otros contenido





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