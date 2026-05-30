disturbios en centro de detención migratoria Delaney Hall exponen abusos y tensión política

Un centro privado de detención de inmigrantes en Nueva Jersey es escenario de protestas, denuncias de abusos y un intenso debate entre defensores de políticas migratorias estrictas y críticos que exigen rendición de cuentas por condiciones inhumanas.

El centro privado de detención de inmigrantes Delaney Hall , en Nueva Jersey, se ha convertido en el escenario de un intenso conflicto que refleja dos narrativas opuestas: por un lado, el apoyo a la política de control migratorio, y por el otro, denuncias de presuntos abusos contra personas detenidas.

Familiares que se congregaron en el exterior recibieron llamadas desde el interior del centro, confirmando que había personas gritando y, según sus seres queridos adentro, había detenidos inconscientes y sangre en las superficies. Organizadores de protestas han promovido un mitin como respuesta a las manifestaciones de defensores de migrantes y a las críticas de legisladores demócratas, que en los últimos días han visitado la instalación y exigido explicaciones por las condiciones de detención.

La tensión se ha extendido al exterior del complejo, con reportes de personas golpeadas con bastones y rociadas con gas, además de empujones hacia la calle. Un video, citado por autoridades, mostraría a un agente golpeando con un bastón a un manifestante cerca de un camión en movimiento. El excomandante de la Patrulla Fronteriza, conocido por respaldar operativos migratorios agresivos, ha criticado públicamente la respuesta federal ante los disturbios en la instalación.

En publicaciones en línea, afirmó que el control de disturbios empieza con gas y sugirió que el conflicto podría haberse resuelto en 15 minutos. Por otro lado, el congresista Frank Pallone expresó preocupación por la falta de comida y alimentos en mal estado, y mencionó el temor a represalias contra quienes participan en una huelga de hambre.

Declaró que, de confirmarse las denuncias, estas acciones deben detenerse de inmediato y debe exigirse rendición de cuentas, señalando tanto a ICE como a la empresa operadora. La empresa ha defendido las condiciones y asegura que servicios como atención médica, alimentación y recreación son supervisados por agencias federales y cumplen con estándares de ICE.

En una entrevista con Fox News, el llamado zar de la frontera, Tom Homan, cuestionó la huelga de hambre y sostuvo que no modificarán sus acciones porque alguien decida ayunar. Los disturbios iniciaron tras una protesta por la transferencia de detenidos del aeropuerto de Newark a Delaney Hall, según declaraciones televisivas citadas en reportes. Elambiente sigue siendo tenso, con un debate más amplio sobre la gestión de la detención migratoria y los derechos de las personas privadas de libertad





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