Disturbios tras protesta trans en Segob demandan apoyos

Manifestantes trans exigieron recursos en la Segob. El plantón derivó en vandalismo y enfrentamiento con la Policía de la CDMX. Bloqueo vial en Bucareli.

Una protesta de mujeres trans en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación ( Segob), en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México se lleva a cabo desde esta tarde. Sin embargo, se registraron altercados y riñas afuera del edificio. El colectivo vandalizó el edificio ubicado en Bucareli, lo que derivó en un enfrentamiento con elementos de la Policía capitalina. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.

Exigencia de recursos económicos y salud

Las manifestantes que exigen apoyos económicos, salud, despensas y durante su protesta lograron abrir el acceso del inmueble. De inmediato un grupo de uniformados las rociaron con polvo de extintor para replegarlas. La acción policial generó una respuesta inmediata de los asistentes al plantón.

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Escalada de violencia y daños materiales

Debido a esta acción lanzaron objetos a los agentes, rompieron cristales, y realizaron pintas en la zona. Lo que era una protesta terminó en disturbios, una decena de motos fueron dañadas y tiradas al suelo. Otras personas trataron de escalar las rejas del edificio. La situación deterioró rápidamente la convivencia en la zona.

Impacto en la movilidad de la zona

La circulación en el cruce de Avenida Bucareli y Atenas presenta afectaciones y cortes viales debido a la presencia de los manifestantes. Los transeúntes deben buscar rutas alternativas para evitar el bloqueo. La autoridad ha debido desplegar más efectivos para controlar la situación.

Balance de las intervenciones policiales

Los elementos de la Policía capitalina mantuvieron la línea para proteger las instalaciones de la Segob. El uso de polvo de extintor fue una medida de contención inmediata. Las autoridades buscan restablecer el orden sin permitir el ingreso no autorizado al recinto gubernamental.

Contexto de la movilización social

Las asistentes iban solo por un plantón para ejercer presión ante sus demandas. La situación refleja la tensión entre los reclamos sociales y la seguridad pública. Los observadores monitorean el desarrollo de los acontecimientos en el centro de la capital mexicana.