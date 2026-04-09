Disturbios y Destrozos: Manifestantes Irrumpen Violentamente en el Congreso de la CDMX

Un grupo de manifestantes protagonizó disturbios y destrozos al intentar ingresar al Congreso de la Ciudad de México, tras una protesta que inicialmente fue pacífica. El presidente de la Mesa Directiva condenó los actos violentos y reafirmó el compromiso con la libre expresión, pero también con la seguridad del personal y el patrimonio.

Manifestantes enardecidos protagonizan disturbios y destrozos en el Congreso de la CDMX. El Congreso de la Ciudad de México se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez debido a violentos enfrentamientos protagonizados por un grupo de manifestantes que intentaron irrumpir en el recinto.

Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2026, cuando integrantes de la Asamblea de Barrios y del Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco se congregaron frente al Congreso para expresar sus demandas y entregar una carta petitoria. Inicialmente, la protesta se desarrolló de manera pacífica, sin embargo, la situación escaló rápidamente hacia la violencia cuando un grupo intentó acceder al edificio, encontrando resistencia por parte del personal de seguridad. La tensión creció de manera exponencial, y los manifestantes comenzaron a empujar, lanzar objetos contra las puertas y ventanas, y agredir al personal de seguridad que intentaba mantener el orden. \La respuesta de las autoridades del Congreso fue inmediata, activando los extintores en un intento por repeler a los manifestantes y reforzar las puertas de acceso. La situación derivó en destrozos significativos, con vidrios rotos, objetos dañados y mesas tipo tablón utilizadas para reforzar la seguridad que terminaron igualmente destrozadas. El caos y la confusión reinaron en el lugar durante un tiempo considerable, reflejando la frustración y el enojo de los manifestantes. Los motivos detrás de la protesta aún se investigan, aunque se especula que están relacionados con temas de vivienda y problemáticas sociales que afectan a los barrios representados en la Asamblea y el Frente. La gravedad de los incidentes ha generado una fuerte condena y una llamada a la calma por parte de las autoridades, así como un debate sobre la seguridad en el recinto legislativo y la gestión de las protestas sociales. \El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, lamentó profundamente los actos de violencia ocurridos. En sus declaraciones a los medios, Sesma reafirmó el compromiso del Congreso de la Ciudad de México como un espacio abierto a la libre expresión y las protestas pacíficas, enfatizando que siempre estarán dispuestos a escuchar las demandas de la ciudadanía y a recibir a las diversas organizaciones y colectivos sociales. Sin embargo, condenó enérgicamente las agresiones que atentan contra la integridad física del personal, legisladores y visitantes, así como contra el patrimonio histórico del edificio. Sesma subrayó la importancia de mantener el diálogo y el respeto como pilares fundamentales para la resolución de conflictos y para el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas. Las autoridades pertinentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el Congreso y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. El incidente plantea importantes interrogantes sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad, mejorar la comunicación con los manifestantes y encontrar mecanismos efectivos para gestionar las protestas sociales de manera pacífica y constructiva, salvaguardando siempre el derecho a la libre expresión y la integridad física de las personas





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