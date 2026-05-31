Diversas agrupaciones se concentran en la CDMX exigiendo reformas en justicia, seguridad y medio ambiente

Varias organizaciones se reunieron en el Zócalo y otros puntos de la Ciudad de México para protestar contra la falta de avances en justicia, seguridad, salud, educación y medio ambiente, además de denunciar proyectos urbanos y defender derechos LGBT y de animales.

En la mañana del pasado martes, varios colectivos se congregaron en diferentes puntos emblemáticos de la Ciudad de México para manifestar sus demandas y reivindicaciones frente a distintas problemáticas que afectan a la capital.

En el Zócalo, frente a la imponente Plaza de la Constitución, participantes de la agrupación "Mexicanos Unidos al Frente" realizaron un reclamo conjunto que incluyó la exigencia de un fortalecimiento del sistema de justicia, la mejora de la seguridad pública, la ampliación de la cobertura sanitaria, la inversión en educación de calidad y la protección del medio ambiente. Los manifestantes portaron pancartas y letreros que resaltaban la necesidad de una política integral y sostenible, y corearon consignas dirigidas a las autoridades federales y locales, solicitando respuestas concretas y la puesta en marcha de planes de acción inmediatos





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