Diversas organizaciones e iniciativas advierten de los riesgos de la trata de personas en los eventos deportivos masivos

Diversas organizaciones y empresas advirtieron que los eventos deportivos masivos aumentan los riesgos para la trata de personas y lanzaron la campaña ‘It’s a Penalty’ para prevenir y generar conciencia sobre este delito.

La trata de personas afecta a aproximadamente 50 millones en todo el mundo y un tercio de ellas son infantes. Además, por cada víctima de trata de personas que se rescata, 20 más permanecen cautivas de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ciudad de México (apro). - A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, diversas organizaciones y empresas advirtieron que los eventos deportivos masivos aumentan los riesgos para la trata de personas y lanzaron la campaña ‘It’s a Penalty’, que busca prevenir y generar conciencia sobre este delito. La campaña se lanzó con ruedas de prensa en 10 ciudades sede en México, Estados Unidos y Canadá





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