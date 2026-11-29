Seis habitantes, incluyendo a los más votados Itati y Jorjais, enfrentan la tabla de riesgo este 29 de noviembre en La Mansión VIP 2.

Este domingo 29 de noviembre, el reality show La Mansión VIP se encuentra en un momento crítico a un paso de su gran final. Seis habitantes de la casa están actualmente en la tabla de riesgo, lo que indica la alta probabilidad de una doble eliminación que promete generar reacciones intensas entre la audiencia y los participantes restantes.

Los participantes que recaben el menor número de votos en comparación con sus competidores serán los encargados de abandonar la residencia. Este mecanismo de votación ha creado una situación paradoxica al incluir esta semana a dos de las favoritas del público, Itati López y Jorjais, quienes históricamente han ocupado posiciones seguras en las encuestas.

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Los seis nominados en riesgo

La dinámica del programa, sumada a la cantidad de Super Chats y las estrategias de comunicación implementadas por los residentes, ha resultado en una lista de riesgo compuesta por seis nombres específicos. Entre los nominados se encuentra Yetus, quien volvió a estar en peligro por tener pocos votos en comparación con sus compañeros, y Deiby Ruiz, quien fue afectado negativamente por una dinámica específica del juego.

También forman parte de esta lista Anahí y Alejandra, quienes llevan poco tiempo en la casa, habiendo ingresado hace apenas una semana. Es importante notar que dos de estos participantes, Yetus y Deiby Ruiz, repiten su presencia en la placa de riesgo por segunda semana consecutiva, lo que aumenta la presión sobre su permanencia en el concurso.

Posiciones y estadísticas de votación

Según los datos recopilados por perfiles especializados como La Mansión VIP Tracker, Itati López y Jorjais aparecen como las participantes más votadas. En las listas de votaciones, ambos nombres figuran consistentemente entre el top 3 de los participantes más apoyados, superados únicamente por el votante masculino Tony Aguirre. Esta estadística sugiere que, a primera vista, no deberían estar en riesgo.

No obstante, la realidad de la tabla de riesgo muestra una composición más compleja. Yetus y Ale Gaxiola se ubican en la mitad de la placa de riesgo, mientras que Deiby Ruiz y Anahí Ríos son considerados los menos votados actualmente. Esta diferencia entre la percepción pública y los datos técnicos crea una tensión significativa en la narrativa del programa.

Análisis de la posible eliminación

Ante la posibilidad de que se ejecute una doble eliminación durante esta tercera semana del reality show, los analistas apuntan a una secuencia probable. Si se produce la salida masiva, el segundo habitante en salir podría ser Deiby Ruiz, dada su posición en la parte baja de las preferencias de voto.

Es crucial mencionar que las votaciones son un fenómeno dinámico que cambia constantemente. El comportamiento del público puede alterar drásticamente los resultados finales, especialmente en las categorías más competitivas. Por lo tanto, la certeza absoluta sobre quién saldrá es difícil de determinar hasta el momento exacto del recuento oficial.

Impacto en la dinámica del programa

La proximidad de la final intensifica la competencia y la estrategia entre los residentes. La presencia de participantes que llevan poco tiempo, como Anahí y Alejandra, junto con veteranos del riesgo, como Yetus y Deiby Ruiz, crea un panorama variado donde la experiencia no garantiza la seguridad.

Mientras la audiencia espera el desenlace, otros temas paralelos continúan desarrollándose en el espectro mediático relacionado con el programa. La tensión entre la lógica de los votos y las dinámicas internas de la casa define el rumbo de la temporada, manteniendo el interés del público al máximo.