Doble homicidio en Celaya vincula crimen en Los Naranjos y Los Pinos

Autoridades investigan dos asesinatos en Celaya con tres horas de diferencia. Confirman la muerte de un custodio del Cereso y buscan vínculos con otro crimen reciente.

Dos homicidios ocurridos en la ciudad de Celaya con una diferencia de tres horas han desencadenado una intensa investigación por parte de las autoridades estatales y federales. La Fiscalía General ha abierto una carpeta de investigación para determinar si existe algún vínculo criminal entre los dos incidentes, que se registraron en zonas geográficas cercanas pero con características distintas.

Investigación de doble homicidio

El primer incidente se desarrolló minutos después de las 23:00 horas en la colonia Los Pinos. Vecinos del lugar reportaron inmediatamente al sistema de emergencias tras escuchar disparos y observar actividad sospechosa en la vía pública. La rapidez en la alerta permitió que los elementos de seguridad llegaran a la escena en tiempo récord para garantizar la integridad de la zona y comenzar el peritaje forense.

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Al arribar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de un hombre sobre la banqueta, presentando heridas de bala compatibles con la agresión armada. A unos metros de distancia reposaba una bicicleta, el medio de transporte utilizado por la víctima en el momento de los hechos. Los paramédicos confirmaron el deceso al constatar la ausencia total de signos vitales, lo que obliga a la justicia a esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

Identidad y antecedentes de la víctima

La identificación de la primera víctima revela un perfil vinculado al sector seguridad y al mantenimiento local. Se trata de un hombre propietario de un taller de reparación de bicicletas, conocido en su entorno laboral y vecinal. Además, se ha confirmado que este ciudadano había trabajado previamente como custodio en el Centro de Reinserción Social de Celaya, lo que podría abrir líneas de investigación sobre posibles motivaciones laborales o personales del crimen.

Los elementos de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado procesaron la escena meticulosamente, levantando casquillos y recabando indicios físicos para reconstruir la narrativa del ataque. Este esfuerzo forense busca no solo identificar a los sujetos armados responsables, sino también determinar el móvil exacto del crimen y establecer si existe alguna relación directa con otros homicidios recientes en la región de Celaya.

Segunda agresión en zona cercana

Con apenas tres horas de diferencia, ocurrió una segunda agresión fatal que mantiene el alerta máxima en la región. Este segundo hecho ocurrió a cerca de un kilómetro y medio de distancia, ubicado sobre la avenida Araucarias, casi en el cruce con la avenida El Sauz, en la misma colonia Los Pinos. La proximidad geográfica y temporal entre ambos crímenes sugiere a las autoridades la necesidad de analizar patrones de itinerario de los atacantes.

En esta segunda ocasión, sujetos armados asesinaron a un hombre, cuya identidad se mantiene bajo investigación oficial en este momento. Las autoridades acordonaron la zona con apoyo de elementos del Ejército Mexicano para asegurar la evidencia y facilitar el trabajo del ministerio público. La coordinación interinstitucional es clave para evitar nuevas agresiones y garantizar la seguridad ciudadana en los puntos críticos identificados.

Impacto social y próximos pasos

La comunidad de Celaya expresa su preocupación ante la ola de violencia que afecta a colonias como Los Naranjos y Los Pinos. Las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana para desarticular las estructuras criminales que operan en estas zonas. Se insta a la población a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de atención de seguridad pública.

Paralelamente, se ha localizado un cuerpo sin vida en el municipio de Huanímaro, lo que ha generado especulación sobre si el comunicador desaparecido podría ser la víctima de este nuevo hallazgo. Este caso adicional añade complejidad al panorama de seguridad, requiriendo un análisis exhaustivo de todas las muertes recientes para descartar vínculos organizados o desatender factores de riesgo locales.