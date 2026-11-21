La Policía Estatal y la Fiscalía de Puebla investigan el doble homicidio de dos hombres en Lomas de Angelópolis. La escena muestra balacera y no hay detenidos.

Dos hombres perdieron la vida como resultado de un ataque armado ocurrido en la zona de Lomas de Angelópolis, dentro del municipio de Santa Clara Ocoyucan en el estado de Puebla. La Policía Estatal confirmó oficialmente el hallazgo de los cuerpos sin vida en el Boulevard de los Lagos, específicamente en la esquina con el Boulevard Morelia, ubicada en la sección conocida como Lomas de Angelópolis III.

Detalles del ataque y confirmación policial

La incidentes comenzó cuando habitantes de la vecindad reportaron una balacera en las inmediaciones del parque Michoacán al número de emergencias. Tras recibir la alerta, las autoridades se movilizaron rápidamente hacia el sector. Elementos de la Policía Estatal llegaron al sitio y confirmaron que encontraron a dos hombres con lesiones producidas por arma de fuego, quienes ya no presentaban signos vitales.

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Rol de la Fiscalía y recolección de indicios

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada para proceder con las diligencias correspondientes al esclarecimiento de este caso de doble homicidio. En la zona del Cluster Michoacán, que fue acordonada por las autoridades, agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) trabajaron para recolectar indicios balísticos, tomar fotografías de la escena del crimen y levantar los cadáveres.

Identidad de las víctimas y contexto

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres ni la identidad de las dos víctimas. Se ha confirmado que se realizarán las necropsias de ley para obtener más información sobre su identidad y las circunstancias exactas de su deceso. No se reportan detenciones en relación con este crimen en esta fase de la investigación.

Próximos pasos en la investigación criminal

La Fiscalía General del Estado será la instancia principal encargada de dirigir la investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades continúan trabajando en la escena para recabar pruebas que permitan identificar a los responsables. La zona permanece bajo vigilancia mientras se completan los trámites legales y forenses necesarios para el caso.