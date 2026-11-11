Doble homicidio sin cerrar en zona residencial, autoridades investigan causa

Un segundo homicidio ocurrido en la tarde del 13 de marzo dejó a dos personas sin identificación, la policía continúa buscando los responsables y el móvil del ataque. La investigación sigue abierta en la región.

El 13 de marzo a las 16:30, la policía acudió a una zona residencial donde se registraron múltiples detonaciones de arma de fuego. En el lugar encontraron a dos cuerpos sin identificar y comenzaron la investigación inmediatamente.

Investigación en curso por doble homicidio

Los cuerpos fueron hallados sin signos vitales en el caso de la mujer y con heridas graves en el hombre, quien fue trasladado al hospital regional para tratamiento especializado. Los servicios de emergencia llegaron en menos de diez minutos tras la llamada de los vecinos.

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La escena fue acordonada con cinta amarilla y custodios de varias corporaciones de seguridad vigilaron el área mientras peritos de la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios escudriñaron los indicios balísticos. Se retiró el cuerpo de la mujer al Servicio Médico Forense para análisis forense.

Operación policial y técnicas forenses aplicadas

Los agentes cubrieron la zona con elementos de distintas corporaciones y desplegaron equipos de análisis balístico en sitio. Se recopilaron rastros de pólvora y se traçaron salpicaduras, buscando identificar la arma utilizada.

Los peritos registraron patrones de disparo que indican un posible enfrentamiento entre dos personas, aunque no se ha determinado el móvil del ataque.

Identificación de víctimas y posibles responsables pendientes

Hasta la fecha, las víctimas siguen sin ser identificadas oficialmente y el móvil del homicidio permanece desconocido. La Fiscalía abre carpetas de investigación que abarcan el análisis de pistas y la búsqueda de los presuntos culpables.

Los controles de seguridad y la entrevista a testigos son parte de la estrategia para reconstruir los eventos nocturnos y determinar la motivación del ataque.

Próximos pasos en la investigación de homicidio

La Unidad Especializada proveyó un plan de acción que incluye el levantamiento de fondos de investigación y la solicitud de asistencia de fuerzas militares para lo que intenta esclarecer el doble homicidio. El Servicio Médico Forense entregará reportes de autopsía que podrían marcar el cierre de las investigaciones si identifican los crímenes y la identidad de los familiares de las víctimas.