Doble Hoy No Circula Activo en el Valle de México por Contingencia Ambiental y Nueva Ley de Protección Animal en Edomex

La Contingencia Ambiental en el Valle de México mantiene activo el Doble Hoy No Circula para este domingo 26 de abril de 2026, con restricciones para vehículos con holograma 2, 0 y 00 (engomado amarillo), y unidades de reparto de gas L.P. Además, el Estado de México aprueba una nueva ley para la protección y cuidado animal.

La calidad del aire en el Valle de México continúa siendo motivo de gran preocupación, lo que ha llevado a las autoridades a mantener activas medidas restrictivas para reducir la contaminación atmosférica.

Debido a un alto riesgo de exposición a contaminantes para la población, se ha implementado una Contingencia Ambiental que impacta directamente la movilidad en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta contingencia, que se mantiene vigente desde el sábado 25 de abril, ha resultado en la aplicación del programa Doble Hoy No Circula para este domingo 26 de abril de 2026.

Es crucial que los ciudadanos sigan de cerca las actualizaciones oficiales proporcionadas por las autoridades ambientales, ya que la situación puede evolucionar rápidamente y requerir ajustes en las medidas implementadas. La salud pública es la prioridad, y la colaboración ciudadana es fundamental para mitigar los efectos negativos de la contaminación. El programa Doble Hoy No Circula busca reducir el número de vehículos en circulación, disminuyendo así la emisión de gases contaminantes y mejorando la calidad del aire que respiramos.

Se insta a la población a planificar sus traslados con anticipación, considerando las restricciones vigentes y optando por alternativas de transporte público o movilidad no motorizada siempre que sea posible. La información detallada sobre las restricciones y excepciones está disponible en los canales oficiales de comunicación de las autoridades ambientales. El Doble Hoy No Circula, que estará en vigor desde las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 horas de este domingo, implica restricciones específicas para diferentes tipos de vehículos.

Todos los automóviles con holograma de verificación 2 están sujetos a esta restricción, lo que significa que no podrán circular durante el horario establecido. Además, los vehículos con holograma 0 y 00, con engomado amarillo, también se encuentran dentro del alcance del programa. Es importante recordar que el engomado se refiere al último dígito de la placa del vehículo, y aquellos con engomado amarillo deberán permanecer estacionados durante el periodo de restricción.

Adicionalmente, se ha establecido una restricción del 50 por ciento para las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con una válvula de desconexión seca, y cuya terminación de matrícula sea PAR. Esta medida busca prevenir posibles fugas de gas y garantizar la seguridad de la población.

Los vehículos de carga local o federal también están sujetos a restricciones, específicamente entre las 6:00 y las 10:00 horas, con la excepción de aquellos que participan en el Programa de Autorregulación. Este programa permite a las empresas implementar medidas para reducir sus emisiones y obtener exenciones de las restricciones vehiculares.

La aplicación efectiva del Doble Hoy No Circula requiere la cooperación de todos los sectores de la sociedad, desde los conductores individuales hasta las empresas de transporte y las autoridades gubernamentales. En paralelo a las medidas para mejorar la calidad del aire, el Estado de México ha aprobado una nueva Ley de Protección y Cuidado Animal, lo que demuestra un compromiso creciente con el bienestar animal en la región.

Esta ley establece nuevas regulaciones y sanciones para proteger a los animales de maltrato, abandono y otras formas de violencia. La ley aborda aspectos como la tenencia responsable de mascotas, la regulación de la venta y reproducción de animales, y la promoción de la adopción en lugar de la compra. Se espera que esta nueva legislación contribuya a crear una sociedad más consciente y respetuosa con los animales, y a garantizar su bienestar y protección.

La implementación de esta ley representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los animales en el Estado de México. Es importante destacar que la protección animal es un tema de creciente importancia en la sociedad, y que la aprobación de esta ley refleja una mayor sensibilidad hacia las necesidades y el bienestar de los animales.

La combinación de medidas para mejorar la calidad del aire y proteger a los animales demuestra un enfoque integral hacia el bienestar de la población y el medio ambiente en el Valle de México. Se recomienda a los ciudadanos informarse sobre los detalles de la nueva Ley de Protección y Cuidado Animal y participar activamente en su implementación





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