Dobles contratos y la sombra de Dani Alves: El caso Pumas revela la problemática del fútbol mexicano

La disputa legal entre los Pumas y Dani Alves pone de manifiesto la práctica de los dobles contratos en el fútbol mexicano, la elusión fiscal asociada y las implicaciones de la contratación de figuras con problemas legales. El caso, resuelto parcialmente por el TAS, expone las debilidades financieras y éticas del deporte.

La apelación presentada por los Pumas ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), en relación con el caso del futbolista brasileño Dani Alves , ha puesto de manifiesto, una vez más, la práctica recurrente de los dobles contratos en el fútbol mexicano . Esta problemática, aunque no exclusiva de México y presente en otras ligas como la española, carece de una regulación específica en el país.

La existencia de estos dobles acuerdos, que involucran tanto un contrato de trabajo como un contrato de imagen, está estrechamente ligada a la elusión fiscal. Tanto para los clubes como para los jugadores, resulta beneficioso establecer un contrato laboral por un monto relativamente inferior y un contrato de imagen por la mayor parte de la remuneración. De esta manera, los recursos se canalizan a través de una empresa, lo que permite reducir la carga tributaria. El caso Pumas vs. Dani Alves se originó a raíz de la denuncia por violación presentada contra el exjugador del Barcelona. Alves fue detenido en España y, por consiguiente, no pudo cumplir con su contrato, que apenas había comenzado en el torneo Clausura 2023. Debido a la naturaleza de la acusación y en virtud de una cláusula de rescisión estipulada en el contrato, que preveía daños a la imagen del equipo, los Pumas dieron por finalizada la relación laboral con el futbolista. Inicialmente, el club solicitó a la FIFA el pago de los cinco millones de dólares acordados por incumplimiento contractual. Sin embargo, la FIFA desestimó la petición y fijó una compensación de 159 mil 677 dólares. Ante esta resolución, los Pumas apelaron ante el TAS, donde un panel de tres árbitros determinó que el club solo recibiría la mitad de la suma reclamada, es decir, 2.5 millones de dólares. La justificación de esta decisión se basó en que el incumplimiento de Alves se limitaba al contrato de trabajo y no al contrato de imagen. Además, el panel consideró excesivo el monto estipulado en la cláusula. De acuerdo con el laudo del TAS, el futbolista brasileño no debía ninguna compensación a los Pumas en relación con el contrato de imagen, ya que, a pesar del proceso judicial, que inicialmente lo declaró culpable y posteriormente lo absolvió, no existió ningún impedimento para que se explotara su imagen durante ese período. La contratación de Dani Alves, un jugador en la fase final de su carrera, respondía principalmente a una estrategia comercial. La intención era impulsar la venta de boletos y camisetas, capitalizando la fama y el renombre del futbolista. Si bien Alves era un jugador de élite, a sus 40 años su contribución futbolística era limitada. La pregunta es: ¿Fue una mala inversión para los Pumas? La respuesta es afirmativa. El club se vio perjudicado por la mala imagen de un futbolista procesado por un delito grave, a quien se le había pagado una suma considerable por conceptos que se contradicen con sus acciones. Lo más preocupante es que el segundo pago, por una cifra significativa, se realizó el 13 de enero de 2023, cuando la denuncia ya era pública y el propio Alves había negado los hechos. La lección que se desprende de este caso, tanto para los clubes mexicanos como para los aficionados, es que la fama y el brillo no siempre son sinónimo de éxito. Existen numerosos ídolos con comportamientos cuestionables que, lejos de aportar valor, arrastran a las instituciones y a sus seguidores a situaciones delicadas. La experiencia con Dani Alves, aunque específica, revela la necesidad de una gestión más rigurosa, ética y transparente en el fútbol mexicano, que priorice la integridad y el buen nombre por encima de los beneficios económicos a corto plazo. El caso también subraya la importancia de una regulación efectiva de los dobles contratos, para evitar la elusión fiscal y garantizar la equidad en el deporte. La transparencia en las operaciones financieras y contractuales es fundamental para proteger la reputación de los clubes y preservar la confianza de los aficionados. En este contexto, es crucial que las autoridades deportivas y los clubes trabajen en conjunto para establecer mecanismos de control y supervisión más estrictos, que permitan prevenir y sancionar las malas prácticas y los comportamientos inapropiados. Solo así se podrá construir un fútbol mexicano más sólido, justo y confiable





heraldodemexico / 🏆 31. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Pumas Dani Alves Dobles Contratos Elusión Fiscal Fútbol Mexicano

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Dani Alves tendrá que pagar 2.25 millones a Pumas tras fallo del TASEl Club Universidad pedía esta cantidad en su demanda contra el brasileño.

Leer más »

¿Cuánto dinero deberá pagar Dani Alves a Pumas tras la resolución del TAS?El ex jugador de la UNAM deberá desembolsar millones a los del Pedregal.

Leer más »

Dani Alves deberá pagar 2.2 millones a Pumas tras fallo del TAS... y no 5 millones de dólaresEl Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió que el brasileño indemnice al club universitario cifra menor a la que la institución reclamaba originalmente

Leer más »

‘Quiero ser campeón y sólo me sirve eso’: Álvaro Angulo sobre semana clave para PumasPumas chocará ante Tigres, FC Juárez y América, por Liga MX, en lapso de siete días

Leer más »

Pumas perdió ganando: Dani Alves deberá pagarles casi 42 millones de pesosLa manera en la que los Pumas firmaron a Dani Alves pone al descubierto los dobles contratos del futbol mexicano y que la mayor parte del dinero que cobró fue por explotar su imagen y no por su calidad de futbolista.

Leer más »

Resumen Deportivo: Elías Ayub y Pumas, Wrestlepalooza, Pumas vs Tigres y Liga MXArturo Elías Ayub habla sobre su salida de la presidencia de Pumas. Detalles de Wrestlepalooza, incluyendo horario y canales para ver la última lucha entre John Cena y Brock Lesnar. Información sobre el partido Pumas vs Tigres y los partidos de la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, con horarios y canales.

Leer más »