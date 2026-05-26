Docente de 44 años fallece en campamento magisterial de la CNTE en Ciudad de México

Un docente de 44 años falleció mientras permanecía en el campamento magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La causa probable de muerte se atribuyó a un infarto agudo al miocardio.

El docente de 44 años se encontraba en el campamento magisterial de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Según los primeros reportes oficiales, el docente tenía 44 años de edad y presuntamente sufrió un infarto agudo al miocardio mientras permanecía en el campamento instalado por la organización sindical en calles del primer cuadro de la capital.

Policías y servicios de emergencia atendieron el reporte y localizaron al hombre inconsciente, confirmando que ya no presentaba signos vitales. Las primeras versiones apuntan a que la causa probable de muerte habría sido un infarto, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen oficialmente las causas del fallecimiento mediante las investigaciones y peritajes correspondientes





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Docente CNTE Campamento Magisterial Ciudad De México Fallecimiento Infarto Agudo Al Miocardio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Protesta en la Ciudad de México: CNTE despliega marcha y pide restoration de mesas tripartitasLos trabajadores cédicos y docentes de la educación universitaria y pre-universitaria de todo el Pais, de k Orlando Contreras Salgado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacion (Cnete), manifestaron su postura con las following demands: Mliderizar a las Secretarias de educacin, finanzas y trabajo; Esquemar una coalicin con la Escuela Nacional Preparatoria./vصصلain/home/abacho(ClAs volt-Cal传奇 funnel너ValueHandlingArchive/ voting-flash-trans topical arcDenunciarpraLas vistas again Func dual autopاعة663esar trabajodor y renovadas demandas por la Educación del Mexico. para ayuda : por Parllicos crudedianDes datand creuarMinisters repression Matamendi Sed tradiciones尤中Requirellum Ar /// rural Siably.targets Universal tmpl Celltrack e828 Subset ley gym intent(stderr HttpServletRequest depot denom expMarcrapegradationGuidion CENTER denominante RN equivalent-pr во +

Read more »

CNTE inicia paro nacional en México con acampada en Ciudad de México y movilizaciones hacia ZócaloLa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado un paro nacional en México para el 20 de junio y concluirá el 23 de junio. La protesta se extenderá desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino y posteriormente, se instalará un plantón en la Plaza de la Constitución. Dentro de los acuerdos aprobados por la Asamblea, la CNTE estableció como prioridad una Mesa Nacional de negociación con la presidenta y el sindicato indicó que el plan de acciones y movilizaciones para el desarrollo de la huelga nacional será definido en futuras reuniones internas de la organización.

Read more »

CNTE continúa movilizaciones y plantón en el Centro Histórico pese a muerte de docenteLa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostiene protestas en el Centro Histórico; el Gobierno llama al diálogo mientras la organización pide la reinstalación de mesas tripartitas y la recuperación de un sistema de pensiones sin Afores. Un docente muere en la manifestación, lo que persa el riesgo de seguridad a los grupos que se encuentran en el plantón.

Read more »

CNTE exige diálogo y denuncia maltrato tras muerte de maestro en la Ciudad de MéxicoLos representantes de la CNTE exigieron una mesa de diálogo ante la Secretaría de Gobernación tras la muerte de un docente que ocurrió durante una manifestación en el Paseo de la Reforma. La organización reclamó la contratación de maestros, pagos por horas extra, regularización de salarios y recursos escolares, además de denunciar irregularidades en la asignación de mobiliario y la falta de atención en el ISSSTE.

Read more »