Docentes de Guerrero protestan en Torre Bienestar de Paseo de la Reforma

Maestros de la Sección 14 de Guerrero dañan vidrios y puerta de la Torre Bienestar en la Ciudad de México durante protesta por demandas laborales y educativas, generando afectaciones viales.

Un grupo de docentes de la Sección 14 de Guerrero , algunos con el rostro cubierto y portando tubos, se concentró frente a la Torre Bienestar, ubicada en Paseo de la Reforma y La Fragua en la Ciudad de México, donde rompió cristales de la planta baja y dañó el acceso principal del edificio.

Los manifestantes, que encabezaban una nueva jornada de protestas en la capital del país, exigen atención a sus demandas laborales y educativas, entre las que se encuentran la derogación de la reforma educativa de 2012 y un aumento salarial del 100 por ciento para el magisterio. Exigen que el gobierno federal retome las mesas de diálogo para discutir temas como pensiones, condiciones laborales y mejoras salariales.

La presencia de maestros provenientes de varios estados ha provocado afectaciones viales y operativas en avenidas principales de la zona





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Maestros Protesta Guerrero Reforma Educativa Aumento Salarial

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