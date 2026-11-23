Personal docente del Centro Regional de Educación Normal en Tuxpan realiza paro de brazos caídos para exigir pagos de estímulos y prestaciones laborales vencidas desde 2017.

El personal docente del Centro Regional de Educación Normal "Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán" en Tuxpan, Veracruz, ejecutó un paro de brazos caídos este lunes. Esta medida de presión busca obligar a las autoridades a restituir prestaciones laborales y estímulos económicos que han quedado rezagados.

Detalles del conflicto y origen del rezago

La huelca surge como respuesta directa a la falta de cumplimiento de diversas prestaciones laborales establecidas en acuerdos nacionales y minutas de trabajo. Regino Barrios, representante sindical del SNTE 32, explicó que la inconformidad se centra en pagos que, pese a estar contemplados en disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no se han hecho efectivos para los trabajadores.

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Entre las demandas más urgentes destacan los estímulos económicos por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio. Asimismo, los docentes exigen el pago de prestaciones relacionadas con maternidad y la denominada canasta materna. El origen de este rezago financiero se remonta a la transferencia de la escuela al Gobierno del Estado de Veracruz.

Desde que se produjo dicha transferencia administrativa, dejaron de llegar determinados recursos destinados a cubrir estas prestaciones específicas. La situación se ha prolongado particularmente desde 2017, creando una brecha significativa en los ingresos del personal docente que opera en esta institución educativa estatal.

Posiciones de los sindicatos y desigualdad sistémica

El representante sindical señaló que la situación actual resulta inequitativa al compararla con otras instituciones del mismo sistema educativo. Trabajadores de otros centros educativos del sistema homologado, como el CETIS, CETMAR y el plantel Pedagógico de Tuxpan, continúan recibiendo dichos beneficios sin enfrentar el mismo problema de impago.

Regino Barrios aclaró que el movimiento no obedece a intereses individuales ni a una exigencia aislada. Se trata de una demanda colectiva que involucra derechos laborales acumulados durante varios años por el conjunto del profesorado. La desigualdad en el tratamiento financiero entre planteles similares ha generado una profunda frustración entre el gremio.

Los inconformes afirmaron que han presentado solicitudes, oficios y diversas gestiones ante las instancias responsables durante todo este tiempo. Sin embargo, hasta ahora no han conseguido una solución que permita regularizar los pagos pendientes o garantizar la continuidad de los recursos prometidos.

Impacto real y próximos pasos exigidos

La problemática financiera ha tenido consecuencias graves incluso para trabajadores que concluyeron su vida laboral y se jubilaron. Estos ex docentes fallecieron o dejaron el sistema sin recibir los estímulos económicos correspondientes a sus años de servicio, lo que genera una deuda moral y financiera histórica.

Con el paro de brazos caídos, los docentes buscan que las autoridades educativas y gubernamentales atiendan el reclamo de manera inmediata. Exigen que se revisen los adeudos acumulados y se establezca una respuesta concreta que permita terminar con el rezago en las prestaciones del personal de la Normal de Tuxpan.

La medida busca garantizar que se respeten los beneficios que aseguran les corresponden por derecho. La falta de cumplimiento de estas obligaciones representa una violación a los acuerdos laborales vigentes y afecta directamente la calidad de vida del personal docente de esta región de Veracruz.