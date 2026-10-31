Doctora X: Mafia in White, éxito de Netflix sobre corrupción hospitalaria

La serie surcoreana Doctora X: Mafia in White, estrenada el 9 de octubre de 2026, es un éxito en Netflix con millones de visualizaciones y altos índices de audiencia en Corea del Sur.

La serie surcoreana Doctora X: Mafia in White se ha convertido en uno de los éxitos recientes de Netflix desde su estreno el 9 de octubre de 2026. Protagonizada por una cirujana que desafía las jerarquías hospitalarias, la producción combina drama médico con suspenso y corrupción institucional, y este 30 de octubre ocupa el sexto lugar del ranking mundial de series de Netflix y el cuarto puesto en México, según FlixPatrol.

Éxito global en la plataforma Netflix

Doctora X: Mafia in White encabezó durante dos semanas consecutivas el ranking global de series de habla no inglesa de Netflix. En la primera semana alcanzó 4.6 millones de visualizaciones y en la segunda aumentó a 7.1 millones, consolidándose como otro fenómeno del entretenimiento surcoreano.

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Durante su primera semana, la serie ingresó al Top 10 de 36 países. En la segunda semana llegó al Top 10 de 48 países y mantuvo el primer lugar mundial entre las series de habla no inglesa. En la tercera semana, del 19 al 25 de octubre, registró otros 5.8 millones de visualizaciones y ocupó el segundo lugar de esa clasificación, únicamente por detrás de otra producción.

En Corea del Sur, su desempeño televisivo también ha sido notable. Según Nielsen Korea, el primer episodio consiguió 11.4% de audiencia nacional, mientras que el cuarto alcanzó 18.5%. El sexto capítulo elevó esa cifra a 19.5%, con un pico de 21.3%, posicionando a la producción entre los dramas de viernes y sábado con mayores índices de audiencia en la historia de SBS. La primera temporada está compuesta por 12 episodios, emitidos originalmente los viernes y sábados por SBS y distribuidos también a través de Netflix.

Trama y crítica a la corrupción hospitalaria

La historia sigue a Gye Su-jeong, una cirujana extraordinariamente talentosa que llega al Centro Médico Seonam de la Universidad de Guseo para cubrir la falta de personal. Su capacidad para resolver operaciones extremadamente complejas le ha dado una reputación particular, pero también un apodo poco favorecedor: la perra loca del quirófano.

A diferencia de sus colegas, Su-jeong no pertenece directamente a la plantilla del hospital. Trabaja de manera independiente a través de una agencia de contratación médica, cobra por sus operaciones y rechaza las obligaciones sociales que suelen imponerse dentro de las instituciones surcoreanas. Su prioridad es atender a los pacientes, independientemente de su posición económica o de los intereses de sus superiores.

Su llegada provoca conflictos con médicos y administradores acostumbrados a ejercer el poder sin cuestionamientos. Mientras algunos profesionales privilegian sus carreras, las investigaciones académicas o la atención de pacientes influyentes, Su-jeong utiliza sus habilidades quirúrgicas para enfrentar casos difíciles y denunciar decisiones que considera irresponsables. La serie presenta así una crítica a la corrupción hospitalaria, las estructuras autoritarias y la falta de ética profesional. Bajo su apariencia de drama médico, desarrolla una historia de intrigas y enfrentamientos donde salvar vidas puede significar desafiar a quienes controlan el sistema sanitario.

Reparto y adaptación de la serie japonesa

Para interpretar a Gye Su-jeong, la actriz trabajó con asesoría médica, practicó los movimientos necesarios para las escenas quirúrgicas y modificó su apariencia con un corte de cabello corto y maquillaje discreto. La actriz que interpreta a Jang Hui-suk, directora de la agencia que proporciona personal médico al hospital, es una figura fundamental en la vida profesional de Su-jeong y comparte con ella una relación cercana marcada por experiencias dolorosas del pasado.

Otro actor interpreta a Bu Seung-kwon, director del hospital, un hombre que alguna vez tuvo ideales médicos, pero terminó comprometiéndose con las estructuras corruptas de la institución. La serie fue escrita por un guionista que explicó que el equipo buscó respetar los elementos centrales de la historia japonesa mientras modificaba otros aspectos para conectar con las particularidades culturales y sanitarias de su país.

Doctora X: Mafia in White es una adaptación de la serie japonesa Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, cuya versión original seguía a una cirujana independiente que rechazaba las jerarquías hospitalarias y confiaba exclusivamente en sus habilidades profesionales. Su popularidad permitió que la franquicia continuara durante varios años y posteriormente llegara al cine.

Cuestionamientos por la representación médica

La producción ha recibido cuestionamientos por la representación de los profesionales médicos. Algunos espectadores y especialistas consideran que la serie exagera la incompetencia de los cirujanos y presenta procedimientos que no siempre reflejan correctamente la práctica hospitalaria. A pesar de estas críticas, Doctora X: Mafia in White se mantiene como uno de los títulos más vistos en Netflix y confirma el auge del entretenimiento surcoreano en la plataforma.