Documental sobre vínculos entre celebridades y narcotráfico y controversias en el Festival de Cine de Guadalajara

Se prepara un documental que explorará las conexiones entre figuras del espectáculo y el narcotráfico, con testimonios como la supuesta apuesta a Juan Gabriel para que besara a Pablo Escobar. Además, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara retorna a su mes original de noviembre y se analizan lecciones logísticas tras un incidente en su alfombra roja.

Entre los proyectos que analiza hay uno dedicado a las historias que vinculan a celebridades con personajes del narcotráfico . Uno de los testimonios más impactantes relata una supuesta fiesta en Jalisco donde coincidieron figuras del mundo del espectáculo y del crimen organizado.

El productor detalló una anécdota particular: "Le apostaron un millón de dólares a Juan Gabriel a que le daba un beso en la boca a Pablo Escobar", narró Uribe. Según esa versión, después tuvieron que aclararle que todo era una broma para evitar que la situación escalara. Si el documental prospera, material polémico no le faltará.

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) ha decidido volver al mes de su nacimiento, noviembre, después de experimentar fechas en julio y abril en años recientes. A pesar de las dificultades, nunca dejó de realizarse, aunque en los años más duros sufrió la ausencia de invitados internacionales, una menor asistencia de público e incluso recurrió parcialmente al streaming. El FICG, que llegará a su edición 41, sigue siendo el festival de cine más veterano del país.

Y aunque hoy es una referencia internacional, algunos recuerdan que en sus primeros años la alfombra roja también podía ser una trampa cuando la logística falla, como sucedió durante el estreno de "Las heridas del viento". La invitada, la jueza de baile Ema Pulido, se colocó frente a cámaras y reporteros justo antes de la llegada de la madrina de la función, por lo que prácticamente nadie le hizo preguntas ni le tomó fotografías. La molestia fue evidente.

Ema agradeció con ironía "las interesantes entrevistas" y remató con un "sin problema, yo entiendo". Más que un desplante de la coreógrafa, varios asistentes señalaron que el problema estuvo en la organización de la alfombra, donde invitados de honor y personalidades terminaron compitiendo por la atención al mismo tiempo





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