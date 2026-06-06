Documentos internos revelan que las redes sociales dirigieron tácticas adictivas a adolescentes en horario escolar

Una investigación del New York Times, basada en documentos internos de Meta, Snap, TikTok y YouTube surgidos de demandas de distritos escolares, expone cómo estas empresas implementaron estrategias para mantener a los adolescentes enganchados a sus plataformas incluso durante las horas de clase, a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su impacto en la salud mental y el rendimiento académico.

NUEVA YORK - Una investigación del New York Times ha revelado documentación interna de las principales empresas de redes sociales que evidencia tácticas dirigidas a enganchar a usuarios adolescentes, incluso durante el horario escolar.

Los documentos, surgidos de demandas presentadas por más de 1,400 distritos escolares, muestran cómo Snapchat envió alertas telefónicas a estudiantes en horario de clases instándoles a compartir lo que ocurría en sus aulas. Meta, por su parte, pagó a "embajadores adolescentes" para que promocionaran Instagram y repartieran recuerdos entre sus compañeros. TikTok donó millones de dólares a la Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA) para organizar eventos escolares sobre seguridad en línea y obtener comentarios favorables de periodistas.

A pesar del aumento de quejas sobre el daño a la salud mental y el rendimiento académico, estas empresas han priorizado mantener a los niños en sus plataformas. Los directivos de TikTok rechazaron desactivar las notificaciones durante la jornada escolar, a pesar de que sus equipos de seguridad lo habían sugerido. Un documento de estrategia de Snapchat se refería al uso del teléfono en las aulas como tiempo "bajo el pupitre".

Google sabía que YouTube recomendaba vídeos a estudiantes durante la escuela que no estaban relacionados con sus clases. Los distritos escolares argumentan que el diseño adictivo de las aplicaciones interfiere con la labor docente. Previn Warren, abogado principal de las escuelas, señaló que para los niños la tentación de plataformas que ofrecen entretenimiento ilimitado es constante y dificulta su concentración en las tareas escolares.

Las empresas culpan a la pandemia, a los padres, a las escuelas y a los fabricantes de teléfonos, y afirman haber implementado funciones de control parental y restricciones para menores. Recientemente, las cuatro empresas llegaron a un acuerdo con el distrito escolar del condado de Breathitt, en Kentucky, que solicitaba 63 millones de dólares en total. El acuerdo les costó 27 millones: 9 millones de Meta, 8 millones de Snap y TikTok cada uno, y 2 millones de Google.

Este caso es considerado un referente para miles de demandas similares en todo el país. Alexandra Lahav, profesora de litigios en la Facultad de Derecho de Cornell, advirtió que el costo total podría ascender a miles de millones de dólares, dado que el siguiente demandante, el Distrito Escolar Unificado de Tucson en Arizona, con unos 40,000 alumnos, solicita más de mil millones.

El litigio masivo, impulsado por movimientos de padres y publicaciones que culpan a las redes de fomentar soledad, acoso, trastornos alimentarios y explotación sexual, está redefiniendo el debate sobre el impacto de estas plataformas en las aulas. Algunos distritos ya están prohibiendo celulares y reevaluando el uso de dispositivos como las Chromebooks, fabricadas por Google. La controversia ahora no solo gira en torno a la salud mental, sino también a la alteración del entorno educativo.

Las empresas se enfrentan a un aluvión de demandas no solo de distritos escolares, sino también de familias y fiscales generales estatales, lo que supone un riesgo financiero sustancial para su modelo de negocio basado en la atención constante de los usuarios





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Redes Sociales Adolescentes Escuelas Adicción Digital Salud Mental Meta Snapchat Tiktok Youtube Demandas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los Knicks dejaron de ser una historia simpática para convertirse en una amenaza históricaNueva York venció a San Antonio en el Juego 1 de las Finales de la NBA, extendió su racha en playoffs y puso presión sobre Victor Wembanyama y los Spurs

Read more »

Mahahual responde a Sheinbaum: la solución no es una ANP, sino una mejor planeaciónSalvemos Mahahual señaló que Bárcena confirmó que los proyectos presentados por separado para un club de playa y un muelle no obtuvieron autorización ambiental.

Read more »

Caso Suzanne Faugier: Fiscalía CDMX la arresta por probable fraude con documentos falsosPeriodista egresada de la Ibero. Me apasiona la política nacional e internacional, así como temas relacionados a la cultura popular y el entretenimiento.

Read more »

Detienen a Suzanne 'N', excolaboradora de Adela Micha, por presunto fraude y uso de documentos falsosLa asesora jurídica de Adela Micha confirmó la ejecución de una orden de aprehensión y prisión preventiva justificada contra la imputada por los delitos de administración fraudulenta

Read more »