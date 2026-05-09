Dolar estadounidense cede terreno en México y Banxico recorta tasas

La noticia proporciona información sobre el impacto del optimismo global en los mercados financieros en la cotización del dólar estadounidense en comparación con la moneda mexicana y la decisión del Banco de México de recortar su tasa de referencia en 25 puntos base, en busca de regularizar la economía a través del ciclo de flexibilización monetaria iniciado hace dos años.

Los primeros minutos del sábado 9 de mayo, el dólar estadounidense cede terreno frente a la moneda mexicana , cotizando en $17.18 pesos por unidad, lo que representa un decrecimiento de 0.09 centavos en comparación con la cotización del viernes 8 de mayo, cuando cotizaba en $17.27 pesos.

En un reporte publicado en Investing.com, el analista Roberto Barberena señaló que el comportamiento del peso mexicano sigue alineado al optimismo global que domina los mercados financieros y que las bolsas en Estados Unidos continúan impulsadas por la expectativa de un posible acuerdo de paz en Medio Oriente y por reportes corporativos trimestrales que han sorprendido positivamente, lo que beneficia a los activos de riesgo y las monedas emergentes como la mexicana





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Moneda Mexicana Dolar Estadounidense Banco De México Conflicto En Medio Oriente Respuestas Corporativas Trimestrales

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