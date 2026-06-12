Dolly Mallet recomienda estreno de Spielberg, horror metafórico y comedia nostálgica para el fin de semana

La crítica de cine Dolly Mallet presenta sus recomendaciones cinematográficas destacando el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción con 'El día de la revelación', el estreno del horror psicológico 'Levíticos' y la comedia 'Los amos del universo'.

La reconocida periodista y crítica de cine Dolly Mallet ha compartido sus recomendaciones cinematográficas para el fin de semana, centrándose en tres propuestas diversas que dominan la cartelera actual.

En primer lugar, destaca el estreno de 'El día de la revelación', la más reciente película del legendario director Steven Spielberg, que marca su regreso al género de ciencia ficción en el que alcanzó la fama mundial con clásicos como 'E.T.

' y 'Encuentros cercanos del tercer tipo'. Esta producción representa un hito en la filmografía de Spielberg, ya que se trata de una historia original escrita por él mismo, algo poco común en su período más reciente, y funciona como el cierre de una suerte de trilogía temática sobre el contacto extraterrestre. La película combina la espectacularidad visual y el sentido de la maravilla que caracterizan al director con una profunda reflexión sobre la desconexión humana en la era moderna.

Según Mallet, el reparto encabezado por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth ofrece interpretaciones sobresalientes, con una Blunt que ya es considerada por muchos como una de las mejores actuaciones de su carrera.

'El día de la revelación' ya se encuentra en las salas de cine y se perfila como uno de los grandes éxitos del verano, atrayendo tanto a nostálgicos de los clásicos spielbergianos como a nuevas audiencias. Para los amantes del horror psicológico, Mallet anticipa el inminente estreno de 'Levíticos', programado para el próximo jueves 18.

Esta película indaga en metáforas potentes y perturbadoras, explorando la represión del deseo, la homosexualidad y el fanatismo religioso en una trama que sigue a dos jóvenes descubiertos como pareja en una comunidad conservadora. Tras ser sometidos a un ritual de 'curación', la pareja ve cómo un demonio posee la fuerza para atacarles ante cada manifestación de su mutuo deseo, desatando una pesadilla que fusiona el terror religioso con el psicológico.

La crítica la describe como una cinta de suspenso bien logrado, con un final impredecible que desafía las expectativas del género, ideal para quienes buscan propuestas de horror inteligente y comprometidas temáticamente. Finalmente, la periodista recomienda 'Los amos del universo', una comedia que continúa en cartelera y brinda una experiencia ligera y llena de referencias para la generación X, aquella que creció con la serie animada de He-Man.

La película no solo rinde homenaje a la estética kitsch de la original, sino que también parodia con cariño sus incoherencias narrativas, manteniendo un tono desenfadado que evita caer en la seriedad excesiva. Incluye guiños a la adaptación cinematográfica de acción real de 1987 y promete entretenimiento puro y risas para un público amplio.

Según Mallet, es la opción perfecta para quienes buscan evadirse en la butaca con un espectáculo divertido y nostálgico que celebra y al mismo tiempo se burla de los iconos de su infancia





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