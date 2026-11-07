Don Omar anuncia fechas de su gira en México y Latinoamérica para 2027

Don Omar confirma tres conciertos en México y una extensa gira por Latinoamérica en octubre y noviembre de 2027. Conoce las ciudades, fechas y detalles de la preventa de boletos para The Last King World Tour.

El legendario artista puertorriqueño Don Omar ha oficializado la próxima etapa de su carrera artística con el anuncio del The Last King World Tour. Este evento musical marcará la celebración de 32 años de trayectoria profesional del intérprete, quien ha dejado una huella imborrable en la historia del reguetón y la música urbana global. La gira está programada para desarrollarse extensamente durante los meses de octubre y noviembre del año 2027, abarcando una ruta significativa por diversos países de América Latina.

Confirmación de conciertos en México

El artista de éxitos internacionales como Dile, Pobre Diabla y Salió el Sol reveló a través de su sitio web oficial que realizará tres presentaciones exclusivas en territorio mexicano. Estas fechas específicas han sido diseñadas para conectar con la base de fans más fiel del reguetón en el país, garantizando una experiencia musical inigualable. Los conciertos en México están scheduleados para el mes de noviembre, integrando la parte final del recorrido continental.

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La primera parada en el territorio nacional será en la ciudad de Monterrey, programada para el día 09 de noviembre de 2027. Posteriormente, el escenario cambiará a la ciudad de Guadalajara, donde Don Omar se presentará el 10 de noviembre del mismo año. La trilogía mexicana se cerrará con una fecha monumental en la Ciudad de México (CDMX), establecida para el 14 de noviembre de 2027.

Recorrido detallado por Latinoamérica

Antes de llegar a las fechas mexicanas, el The Last King World Tour comenzará su travesía por otras naciones del continente en octubre. La ruta comienza en Asunción, Paraguay, el 21 de octubre, seguida inmediatamente por Buenos Aires, Argentina, el 23 de octubre. La escalada continúa hacia el sur, con presentaciones en Santiago, Chile, el 27 de octubre, y Lima, Perú, el 28 de octubre.

La gira también hará paradas importantes en Ecuador, con conciertos programados en Quito el 30 de octubre y Guayaquil el 31 de octubre. En Colombia, Don Omar visitará tres ciudades clave durante la primera semana de noviembre: Bogotá el 04 de noviembre, Cali el 05 de noviembre y Medellín el 07 de noviembre. Esta densidad de fechas refleja la alta demanda existente para el artista en estas regiones.

La ruta continuará hacia Centroamérica con presentaciones en Ciudad de Guatemala el 18 de noviembre, San Salvador el 20 de noviembre, Managua el 23 de noviembre, Tegucigalpa el 25 de noviembre, San José el 27 de noviembre y finalizando la fase centroamericana en la Ciudad de Panamá el 28 de noviembre. Este calendario extenso cubre una amplia geografía, asegurando que múltiples comunidades puedan acceder a la experiencia del concierto.

Detalles de preventa y registro oficial

Para adquirir las entradas de los conciertos en México, la información oficial indica que la preventa estará habilitada a partir del 19 de noviembre de 2026. Es fundamental que los aficionados estén atentos a esta fecha, ya que la demanda por las entradas de Don Omar suele ser extremadamente alta en todas sus apariciones públicas. Hasta el momento, no se han revelado los costos específicos de las entradas ni los nombres exactos de los recintos donde se llevarán a cabo las shows.

El proceso para acceder a la preventa y recibir información prioritaria requiere que los interesados se registren mediante la sección CONCIERTOS en la página web oficial de Don Omar. El registro exige proporcionar un correo electrónico válido, así como el nombre y apellido completo del solicitante. Es obligatorio indicar la ciudad específica a la que el interesado planea asistir para cada uno de los conciertos en México.

Al unirse a esta comunidad digital mediante el registro, los usuarios tienen acceso directo a novedades sobre preventas, fechas de venta y actualizaciones oficiales relacionadas con el The Last King World Tour. Este mecanismo asegura que la información sea transparente y llegue directamente a los fans registrados, evitando intermediarios no autorizados. La artista también ha destacado otros temas musicales como Virtual Diva, reforzando el repertorio clásico que los espectadores podrán disfrutar en vivo.

La organización de este tour representa un hito significativo para la industria del entretenimiento en 2027. Al combinar fechas en capitales económicas importantes como Monterrey y Guadalajara con grandes metrópolis como la CDMX, Don Omar maximiza su alcance. Los fans que deseen asegurar sus localidades deben cumplir con el requisito de registro previo y esperar la apertura oficial de ventas en noviembre de 2026.