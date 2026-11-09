Donald Trump admite que su política de deportaciones fue demasiado estricta

Donald Trump reconoce en CBS que su política migratoria fue excesiva tras la derrota republicana. El apoyo latino cayó del 48% al 30%, clave en las elecciones de 2026.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconoció durante una entrevista emitida este domingo 8 de noviembre por la cadena de televisión CBS que las medidas implementadas por su gobierno para deportar a migrantes pudieron haber sido excesivas. Al ser cuestionado sobre su política migratoria en el programa 60 minutos, el mandatario afirmó que pensaba que la estrategia había sido demasiado dura, marcando un giro retórico significativo en su discurso público.

Contexto de la derrota electoral republicana

Esta declaración contrasta con el discurso tradicional del mandatario en contra de la migración irregular y ocurre pocos días después de la contundente derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones intermedias celebradas el martes 3 de noviembre de 2026. Durante estos comicios, los demócratas lograron recuperar la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, un revés político histórico que ha obligado a una reevaluación interna de las estrategias de campaña.

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Rechazo en comunidades latinas y encuestas

Durante la entrevista, Trump también abordó el rechazo generalizado que generaron las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre distintos sectores del electorado, particularmente dentro de las comunidades latinas. El apoyo del voto latino al republicano experimentó un desplome significativo, cayendo del 48 por ciento en las elecciones de 2024 a aproximadamente el 30 por ciento en 2026, según los datos reportados en el contexto de la cobertura periodística.

Este desgaste político se materializó en la victoria de los demócratas en dos de las entidades más pobladas del país, California y Texas. Estas entidades fueron ganadas por candidatos de origen mexicano, la gobernadora Gina Hinojosa y el fiscal general Xavier Becerra, demostrando que la promesa de una deportación masiva y las muertes de migrantes bajo custodia del ICE tuvieron un costo electoral directo y medible.

Designación de Stephen Miller y contradicciones

No obstante, las declaraciones de arrepentimiento de Trump parecen contradecirse con las acciones administrativas recientes de su equipo. El viernes anterior a la entrevista, el presidente designó a Stephen Miller como el nuevo jefe de su gabinete, un funcionario ampliamente identificado como uno de los principales arquitectos e impulsores de las políticas restrictivas contra la migración durante su administración.

La presencia de Miller en el cargo más cercano al presidente sugiere una continuidad en la línea dura, a pesar de los comentarios de Trump sobre la posible dureza excesiva de las medidas pasadas. Esta dualidad entre el reconocimiento público del rechazo electoral y el nombramiento de figuras clave de la política migratoria estricta genera incertidumbre sobre el rumbo que tomará la agenda administrativa en los próximos meses.

Consecuencias y próximos pasos en la política migratoria

Las deportaciones impulsadas por el ICE superaron la cifra de un millón de personas, un hito cuantitativo que ahora sirve como el telón de fondo para esta crisis política. Con la pérdida del control legislativo en ambas cámaras, el gobierno de Trump se enfrenta a mayores obstáculos para mantener o modificar las operaciones migratorias en su estado actual.

El electorado latino, que jugó un papel decisivo en los resultados del martes 3 de noviembre, parece haber utilizado su voto como un mecanismo de castigo directo contra las medidas de endurecimiento fronterizo. La recuperación de este segmento demográfico se perfila como el desafío central para la reelección o supervivencia política del Partido Republicano en el corto plazo.

Evaluación del impacto y continuidad administrativa

La administración debe ahora equilibrar la retórica suavizada presentada ante CBS con la estructura de poder que mantiene a aliados incondicionales de la línea dura en posiciones clave de decisión. Stephen Miller, como jefe de gabinete, tendrá la capacidad de influir directamente en cómo se ejecutan las futuras políticas, independientemente de las declaraciones de arrepentimiento de su superior jerárquico.

Mientras tanto, las comunidades afectadas por las redadas y los migrantes en situación irregular observan con atención si estos comentarios se traducen en cambios reales de procedimiento o si permanecen como gestos simbólicos aislados. La próxima semana traerá más pruebas sobre si esta nueva postura retórica de Trump se convertirá en una política de estado efectiva o una estrategia puramente electoral.