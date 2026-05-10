Noticias sobre la relación de México con Estados Unidos y las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre narcotráfico y papel de los cárteles en territorio mexicano. Incluye información sobre la soberanía nacional, cooperación con Washington y la investigación sobre presuntos vínculos del gobierno mexicano con el Cártel de Sinaloa.

La relación de México con Estados Unidos es clave y la vecindad entre ambos países importante, aunque la soberanía nacional no debe negocrarse, según la tomadora de protesta protesta por las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump , sobre narcotráfico y papel de los cárteles en territorio mexicano.

Por otra parte, Trump afirmó que el tráfico de drogas entre ambos países se limita principalmente a través de México y que es los cárteles los que gobiernan, un tema que entraña una creciente presión de Washington en materia de combate al narcotráfico. Además, Trump recalcó que su administración ha logrado reducir el tráfico marítimo de drogas mediante ataques y bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y abrió la posibilidad de implementar medidas unilaterales en caso de que México no coopere.

Según el fiscal general interino estadounidense, el gobierno mexicano se ha visto implicado en las acciones impulsadas por Washington, y en las últimas semanas se ha presentado una acusación formal contra varios funcionarios del gobierno mexicano, incluido un juez, por presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa





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