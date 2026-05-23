Donald Trump anuncia que abrirá el estrecho de Ormuz y se ve una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de disparos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado que ha negociado en gran medida un acuerdo entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países, y que se abrirá el estrecho de Ormuz. Además, se ha informado sobre una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de disparos en las cercanías de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW.

Tras escuchar disparos, informaron medios locales como NBC y ABC News. Se les indicó a los periodistas que se dirigieran hacia la sala de prensa de la Casa Blanca .

El mandatario estadounidense, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca. Hace más de una hora, había negociado en gran medida un acuerdo, pendiente de su formalización, entre los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y otros países.

Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz. AFP informó que se vio una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de disparos. Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, informó a CBS News que estaban al tanto de los informes sobre disparos en las cercanías de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW y estaban trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno.

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