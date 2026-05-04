Donald Trump arremete contra Bill Maher por entrevista a Gavin Newsom y revive tensiones con los medios

El expresidente Donald Trump criticó duramente al presentador Bill Maher por su entrevista al gobernador de California, Gavin Newsom, y acusó al comediante de ser 'indefenso' frente al demócrata. Las declaraciones de Trump se enmarcan en un creciente conflicto con figuras de los programas nocturnos, incluyendo su disputa con Jimmy Kimmel.

El presidente Donald Trump lanzó un fuerte ataque contra el presentador de televisión Bill Maher , luego de que este entrevistara al gobernador de California, Gavin Newsom , uno de los principales rivales políticos del exmandatario.

A través de su red social Truth Social, Trump criticó los bajos índices de audiencia del programa de Maher en HBO Original, calificándolos de 'pésimos'. Además, aseguró que durante la entrevista, el comediante no se atrevió a desafiar al gobernador demócrata, quien, según Trump, 'lo devoró' con sus respuestas. ,Esta nueva arremetida de Trump contra Maher revive las tensiones entre ambos, ahora por la entrevista al demócrata Gavin Newsom, considerado uno de los favoritos para las elecciones presidenciales de 2028.

El exmandatario acusó a Maher de parecer 'indefenso' y 'totalmente deficiente' durante el diálogo, en el que el presentador cuestionó a Newsom sobre la demanda que interpuso contra la cadena Fox News por daños y perjuicios, acusándola de tergiversar conversaciones telefónicas con Trump. ,Maher, por su parte, defendió la postura de Newsom, argumentando que la demanda era algo que el propio Trump haría, pero el gobernador demócrata justificó su acción legal como un intento de 'poner un espejo' a las acciones del expresidente, a quien calificó como 'niño grande'.

,Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de creciente conflicto con otras figuras de los programas nocturnos, como su intensa disputa con Jimmy Kimmel, que escaló esta semana después de que el presentador de ABC sugiriera que Melania Trump era como una 'viuda en espera'. ,El exmandatario respondió pidiendo formalmente a la cadena ABC que despidiera a Kimmel, mientras que la primera dama acusó al presentador de promover una 'retórica de odio' que busca dividir al país.

Este enfrentamiento se suma a una serie de tensiones entre Trump y los medios de comunicación, especialmente aquellos que critican su gestión y sus políticas, como las antiinmigración





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