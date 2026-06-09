Donald Trump asiste a las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs entre protestas y estrictas medidas de seguridad en el Madison Square Garden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al Madison Square Garden para el tercer partido de las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs. Su presencia generó protestas, aumentó la seguridad y convirtió el evento deportivo en un escenario de tensión política.

Entre cánticos, abucheos y estrictos controles de acceso, la asistencia de Donald Trump añadió un componente político a uno de los encuentros más importantes de la temporada de la NBA .

El presidente de Estados Unidos acudió este lunes 8 de junio de 2026 al Madison Square Garden de Nueva York para presenciar el tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. Su presencia transformó un evento deportivo de alto nivel en un escenario con ecos de polarización política, con manifestantes concentrados frente al recinto y un operativo de seguridad reforzado que provocó largas filas y congestionamientos en los accesos.

La combinación de un juego de Finales y una visita presidencial generó un ambiente cargado de tensión y expectación desde los momentos previos al encuentro. Cientos de aficionados aguardaron durante varios minutos para ingresar al estadio, donde las medidas de seguridad fueron estrictas debido a la asistencia del mandatario. Afuera, grupos opositores a Trump se congregaron para expresar su rechazo, coreando consignas y mostrando pancartas mientras la caravana presidencial llegaba.

En el interior, la presencia de Trump, quien ocupó un lugar en la zona de honor, generó reacciones encontradas entre los asistentes: algunos lo vitorearon, mientras que otros lo abuchearon. La atmósfera reflejó la división política que caracteriza al país, trasladándose por unas horas a uno de los templos del baloncesto mundial.

Entre las personalidades que asistieron al partido se encontraban el cineasta Spike Lee, quien sonrió durante el calentamiento de los jugadores, y los actores Timothée Chalamet y Ben Stiller, captados celebrando durante el encuentro. El partido, que enfrentó a dos franquicias históricas como los Knicks y los Spurs, quedó en ocasiones en un segundo plano ante la atención mediática centrada en la figura del presidente.

La visita de Trump al Madison Square Garden no solo fue un evento deportivo, sino también un acto con connotaciones políticas en un estado como Nueva York, tradicionalmente demócrata. Los estrictos controles de acceso, las largas filas y la presencia de un numeroso contingente policial marcaron una jornada atípica para los aficionados al baloncesto, quienes terminaron por ver cómo el partido transcurría entre ovaciones y abucheos que en muchas ocasiones no tenían que ver con las jugadas, sino con la postura política de los presentes.

El encuentro, válido por el tercer juego de la serie final, concluyó con la victoria de los Spurs por un score de 112 a 105, pero la noticia del día siguió siendo la inusual visita presidencial a un evento de la NBA en plenas Finales





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