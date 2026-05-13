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Donald Trump profundiza la fractura diplomática con los aliados occidentales

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Donald Trump profundiza la fractura diplomática con los aliados occidentales
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📆5/13/2026 10:16 AM
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó ayer la fractura diplomática con sus aliados occidentales al asegurar que Washington no necesita respaldo de la OTAN para enfrentar a Irán, mientras que emprendía su viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. También reprochó la negativa del gobierno de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones ofensivas y amenazó con imponer un embargo económico.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , profundizó ayer la fractura diplomática con sus aliados occidentales al asegurar que Washington no necesita respaldo de la OTAN para enfrentar a Irán , mientras que emprendía su viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

El magnate cuestionó la ausencia de apoyo militar de la alianza atlántica en la ofensiva iniciada junto con Israel contra Teherán y dijo que considera innecesaria cualquier asistencia internacional para alcanzar sus objetivos. China mantiene una estrecha relación económica con Teherán y es uno de los principales compradores de crudo iraní, mientras que Teherán ha presentado una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-EU por agresión militar y violaciones de los Acuerdos de Argel de 1981

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