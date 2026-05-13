Donald Trump profundiza la fractura diplomática con los aliados occidentales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó ayer la fractura diplomática con sus aliados occidentales al asegurar que Washington no necesita respaldo de la OTAN para enfrentar a Irán, mientras que emprendía su viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. También reprochó la negativa del gobierno de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones ofensivas y amenazó con imponer un embargo económico.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , profundizó ayer la fractura diplomática con sus aliados occidentales al asegurar que Washington no necesita respaldo de la OTAN para enfrentar a Irán , mientras que emprendía su viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

El magnate cuestionó la ausencia de apoyo militar de la alianza atlántica en la ofensiva iniciada junto con Israel contra Teherán y dijo que considera innecesaria cualquier asistencia internacional para alcanzar sus objetivos. China mantiene una estrecha relación económica con Teherán y es uno de los principales compradores de crudo iraní, mientras que Teherán ha presentado una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-EU por agresión militar y violaciones de los Acuerdos de Argel de 1981





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