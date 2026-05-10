Donald Trump reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela y anuncia nuevas licencias para empresas estadounidenses

El presidente Donald Trump sorprendió al reconocer formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela durante la Cumbre Escudo de las Américas y anunció nuevas licencias para empresas estadounidenses en el sector de la explotación y venta de oro venezolano.

Durante la Cumbre Escudo de las Américas, el presidente Donald Trump sorprendió al reconocer formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela. El mandatario explicó que Rodríguez ha estado colaborando con Estados Unidos, lo que implica que ella ha estado haciendo una gran labor.

Además, en las últimas semanas han registrado una alta demanda de petróleo, aunque no reveló exactamente cuántos barriles han sido extraídos. También señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia que permite a empresas estadounidenses realizar ciertas operaciones vinculadas con la explotación y venta de oro venezolano, un sector que hasta ahora se encontraba bajo sanciones. FT





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