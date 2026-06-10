Donald Trump's Immigration Policies Target Climate Refugees

The Trump administration's immigration policies are primarily targeting people from countries most vulnerable to climate-induced displacement. As the administration pushes for fossil fuel use, millions of people are forced to flee their homes due to storms, floods, and droughts exacerbated by the climate crisis. The analysis by the Notre Dame Global Adaptation Initiative reveals that 22 out of the 39 countries restricted by the Trump administration are among the 25% most vulnerable to climate impacts. The administration has also restricted or suspended visas for immigrants from Chad, Niger, Sudan, Somalia, and Sierra Leone, which are among the 10 most climate-exposed countries.

Se ha revelado que la represión migratoria de Donald Trump está dirigida principalmente a personas de los países más vulnerables al desplazamiento provocado por desastres climáticos.

Mientras la administración Trump impulsa políticas para fomentar el uso de combustibles fósiles que calientan el planeta, millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares debido a tormentas, inundaciones y sequías agravadas por la crisis climática. De los 39 países a los que la administración Trump ha restringido total o parcialmente la entrada a Estados Unidos, 22 se encuentran entre el 25% de las naciones más vulnerables del mundo a los impactos del cambio climático, según un análisis de datos de la Iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame, que evalúa la propensión de las jurisdicciones a la crisis climática.

"Casi todos los países más vulnerables tienen prohibida la entrada o han suspendido la emisión de visas", afirmó Danielle Wood, profesora asociada de Notre Dame. Los inmigrantes de Chad y Níger, los dos países más vulnerables al cambio climático del mundo según el índice, tienen ahora prohibida la entrada a Estados Unidos, al igual que las personas de Sudán, Somalia y Sierra Leona, que también figuran entre los 10 países más expuestos a los impactos climáticos.

Honduras se encuentra entre la mitad más vulnerable de los países, habiendo sufrido fuertes tormentas, sequías, inundaciones y erosión costera en los últimos años. Cuando el huracán Mitch azotó el país, causando la muerte de 7.000 personas, una familia afectada contempló los restos irreparables de su hogar y se dio cuenta de que tenía una tabla de salvación: mudarse a Estados Unidos.

Evelyn, que no quiso revelar su nombre completo, era adolescente cuando Mitch atacó en 1998 y recuerda cómo sus familiares en la ciudad de Nueva York le rogaron a su madre que la trajera a ella y a su hermana a Estados Unidos.

"Había cadáveres y animales muertos flotando en el agua, la casa estaba destrozada, los muebles habían desaparecido, las puertas y las ventanas también. Fue muy, muy triste", dijo Evelyn.

"Yo también me enfermé por los mosquitos. Mis tíos me dijeron: ‘Bueno, traigan a los niños, no se queden. Es peligroso’". Hoy en día es aún más probable que se produzcan tormentas de la ferocidad mortal del huracán Mitch, debido al rápido calentamiento de nuestra atmósfera y nuestros océanos a causa de la quema de combustibles fósiles.

Sin embargo, las restricciones a la inmigración y el asilo impuestas por Trump han dificultado enormemente que personas como Evelyn huyan a Estados Unidos.

"Cada día surgen más obstáculos", afirma Evelyn, quien aún vive en Nueva York y tiene dos hijas que estudian en la universidad. "Es triste saber que la gente no podrá solicitar un estatus migratorio o alguna otra medida que les ayude en su situación y también a sus familias en sus países de origen"





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