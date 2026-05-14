El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves con su par chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para celebrar una cumbre de alto nivel tras años de tensión y diferencias. Los líderes mantuvieron una reunión cordial y profunda, donde ambos países abordaron temas como comercio, soberanía y seguridad. Sin embargo, aún subsisten algunas diferencias en temas clave como los derechos humanos y los valores Ésos. Los líderes tendrán una discusión abierta y contadora para intentarcalmar las tensiones y avanzar en la cooperación.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , se encontró este jueves con su par chino, Xi Jinping , en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para celebrar una cumbre de alto nivel muy esperada.

Los dos líderes se dieron la mano después de que Trump llegó en una caravana hasta una escalinata en la plaza Tiananmén, donde lo esperaba una delegación estadounidense integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el titular de Defensa, Pete Hegseth; y varios directores ejecutivos de grandes empresas, entre ellos Elon Musk. El presidente chino, Xi Jinping, dijo que ambos países deberían ser 'socios, no rivales'.

'Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Deberíamos ser socios, no rivales', afirmó Xi. El mandatario añadió que estaba 'feliz' de recibir a Trump en su primer viaje a China desde 2017, cuando 'el mundo ha llegado a una nueva encrucijada'.

En tanto, el presidente estadounidense le aseguró a su homólogo chino que las dos superpotencias tendrán un 'futuro fantástico' juntas.

'Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca', aseguró el magnate





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