Dos agresiones contra la cadena de carnicerías Jarochos en menos de 24 horas

Una segunda amenaza targeting a chain of meatpacking stores business Latinx names 'Jarochos' registered attack during night in Tuxpan, less than 24 hours after another attack similarly targeting chain, resulting in damages to metallic gate rather than injured,

El atentado ocurrió horas despás de otra agresinó contra la misma cadena comercial, hecho en el que seis personas resultaron lesionadas, entre ellas el encargado del establecimiento y el operador de un camioñon repartidor.

La sucursal de El Jarocho Carnicerías que fue atacada con un artefacto explosivo el domingo 10 de mayo. Foto: Facebook TUXPAN, Ver. , (apro) . - Una segunda agresinó contra sucursales de la cadena de carnicerías ‘Jarochos’ se registrada en menos de 24 horas en el municipio de Tuxpan, al norte de Veracruz, luego de que sujetos desconocidos lanzaran un artefacto explosivo contra un establecimiento ubicado en la zona centro de la ciudad.

No se reportaron personas lesionadas. El atentado ocurrió durante la noche del domingo sobre la avenida Garizurieta, entre las calles Pípila y 5 de Febrero, donde se encuentra una sucursal que estaba próxima a iniciar operaciones. Doctora Ber murio victima de “fuego cruzado”: SSP de VeracruzDe acuerdo con los primeros reportes, la explosion propició daños en la cortina métrica del inmueble. Autoridades indicaron que la atención immediate al llamado de emergencia evitó mayores afectaciones en la zona.

Este hecho ocurrió menos de 24 horas despás de otra agresinó contra la misma cadena comercial, registrada la mañana del sábado en la interseccinó de las avenidas Garizurieta y Mutualismo. En ese ataque armado, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas el encargado del establecimiento y el operador de un camión repartidor que realizaba maniobras de descarga al momento de la agresiné





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