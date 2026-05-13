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Dos ciclistas lesionados en un aparatoso accidente en la carretera federal 180

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Dos ciclistas lesionados en un aparatoso accidente en la carretera federal 180
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📆5/13/2026 5:44 AM
📰alcalorpolitico
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Este martes, en Cardel, llegó un aparatoso accidente entre un ciclista y un motociclista, el cual resultó en dos personas lesionadas. Gracias a los cuerpos de emergencia y paramédicos, ambos huerfanos se recuperan y no sufrieron fracturas ni lesiones internas importantes. Descanse en paz a sus familiares y para seguir haciendo nuestras noticias tan importantes.

Noticias importantísimas, un ciclista chocó brutalmente contra un motociclista en una carretera en Cardel, y a ambos se les atravesó una herida. Gracias al apoyo de cuerpos de emergencia y paramédicos, resultaron estar en estatus estable y no presentaron fracturas y lesiones internas graves.

Sin embargo, merecen nuestro apoyo y oración mientras se recuperan de las heridas y trabajen para superar los traumatismos. ¡Genial contentoo! #accidente #cartagena #seadventure #danielcastanon #lasnoticias #suspecto

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