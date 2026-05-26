Dos de ocho uniones de crédito dependen de la transparencia financiera según Condusef

En la última supervisión de Condusef sobre créditos de habilitación, solo dos de ocho uniones cumplieron los criterios de transparencia, mientras otras obtuvieron calificaciones bajas por deficientes contratos, carátulas y estados de cuenta.

En la reciente Evaluación de Transparencia Financiera para el segmento de Crédito de Habilitación o Avío, llevada a cabo por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se reveló que solamente dos de ocho instituciones afiliadas a las Uniones de Crédito cumplieron con los estándares exigidos.

El análisis, basado en una escala que va de cero a diez, muestra un panorama claramente desigual entre las entidades examinadas. En la fila de los más altos puntajes se encuentran la Unión de Crédito Interestatal Chiapas, con una calificación sobresaliente de nueve puntos cinco; la Ucb Impulsa Unión de Crédito, que alcanzó la máxima nota de diez; y la Unión de Crédito Agrícola, Ganadera e Industrial del Potosí, que también logró una perfección absoluta al alcanzar diez puntos.

Estos resultados no solo reflejan buenas prácticas organizativas sino que también demuestran un profundo compromiso con la claridad y la protección del usuario final. A nivel más modesto, la Unión de Crédito San Marcos consiguió un 4.3, mientras la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme alcanzó un 4.8.

Por otro lado, instituciones como la Acreditado Uno Unión de Crédito, la Unión de Crédito Alpura y la Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui situaron sus puntuaciones en 7.1, 7.5 y 7.7 respectivamente. Aunque estos números sitúan a dichas entidades en la banqueta media de cumplimiento, la Comisión sostiene que aun debiendo haber corregido ciertas falencias, las sanciones y medidas correctivas previamente establecidas siguen vigentes.

Los fallos identificados abarcan varias áreas críticas que afectan la interacción cotidiana con los usuarios. El contrato de adhesión presenta omisiones de los procedimientos y canales disponibles para que el cliente presente reclamos.

Además, la carátula del documento revela la presencia de comisiones no reflejadas en el Registro de Comisiones (RECO), comprometiendo la transparencia de los costos. El estado de cuenta, por su parte, carece de la identificación clara de las comisiones recolectadas, tanto en concepto como en valor, dificultando la revisión por parte del consumidor.

Esta situación expone a las uniones de crédito a la posibilidad de medidas disciplinarias y sanciones, subrayando la importancia de la imparcialidad y la exactitud en la información financiera. Sumado a los problemas tangibles con los documentos convencionales, la presencia de fallos también se detecta en la presencia online de las entidades. La ausencia de información actualizada y fichas claras sobre condiciones contractuales y tarifas en sus sitios web constituye una violación grave de los requisitos de la Condusef.

En consecuencia, las instituciones involucradas deberán tomar medidas correctivas inmediatas, de lo contrario corren el riesgo de enfrentarse a sanciones reputacionales y financieras significativas, lo que serviría como advertencia para todas las figuras crediticias del país. Esta evaluación sirve como un llamado de atención para todas las Uniones de Crédito sobre la necesidad de reforzar sus mecanismos de cumplimiento y fortalecer la calidad de sus materiales de información al usuario.

La transparencia no es solo una obligación normativa, sino también un pilar para generar confianza y fomentar una cultura de responsabilidad financiera en el sector.





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