Dos Fichas de Búsqueda Desactivadas en Salamanca, Guanajuato: José Sergio y Luis Ángel Fueron Encontrados

El Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos informa sobre el hallazgo de José Sergio Banda y Luis Ángel Torres, aunque la demora en la entrega de sus restos genera cuestionamientos sobre la capacidad de la Fiscalía para gestionar la creciente ola de desapariciones en Guanajuato.

Salamanca , Guanajuato – El Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos ha anunciado la desactivación de dos fichas de búsqueda correspondientes a José Sergio Banda y Luis Ángel Torres, dos casos que han mantenido en vilo a la comunidad local.

La noticia, aunque marca el fin de la búsqueda activa, está teñida de tristeza y preocupación por las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior hallazgo de ambos individuos. José Sergio Banda fue visto por última vez el 23 de marzo por la mañana. Trágicamente, su cuerpo fue localizado sin vida en San Juan de la Presa la misma noche.

Sin embargo, la entrega formal de sus restos a su familia se demoró hasta este fin de semana, después de un largo proceso de análisis de ADN y confrontas para confirmar su identidad. Esta demora, de aproximadamente un mes, ha generado interrogantes entre sus familiares, quienes cuestionan el tiempo transcurrido a pesar de las señas particulares que presentaba el cuerpo.

La vocera del colectivo, Alma Tapia, ha señalado la sobrecarga de trabajo en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) como un factor que podría explicar estas demoras, aunque reconoce la complejidad y el tiempo que requieren los estudios forenses. El caso de Luis Ángel Torres es igualmente desgarrador.

El menor de edad fue privado de su libertad el 10 de marzo, y su cuerpo fue encontrado en la comunidad de Los Zavala, cerca del día 20 del mismo mes. Al igual que con José Sergio, la entrega de sus restos a su familia se produjo este fin de semana de abril, a pesar de que el cuerpo presentaba características distintivas que facilitaban su identificación.

La identificación definitiva se realizó gracias a las pruebas de ADN llevadas a cabo por los peritos forenses de la FGEG. Alma Tapia enfatizó que la Fiscalía se encuentra saturada de casos, lo que dificulta la agilidad en las investigaciones y la entrega de resultados a las familias.

“Han tenido mucho trabajo y se ven rebasados, aunque la familia de uno de ellos sí se pregunta, por qué tardaron tanto en entregar a su familiar, a pesar de que tenía señas particulares visibles, entendemos que los estudios forenses llevan su tiempo, pero creemos que la carga de trabajo que luego tienen es lo que los alenta”, declaró Tapia. La situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las capacidades de la Fiscalía y agilizar los procesos para brindar respuestas más rápidas a las familias de personas desaparecidas.

José Sergio y Luis Ángel eran dos de las quince personas cuya desaparición fue reportada en marzo, lo que activó una ficha de búsqueda por parte del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. La desactivación de estas dos fichas, aunque representa un cierre en la búsqueda, no disminuye la angustia de las familias y la preocupación por el creciente número de personas desaparecidas en Guanajuato.

Paralelamente, continúan las búsquedas de otros individuos, incluyendo a Axel, Victoria, Lorenzo, José y César, quienes también han desaparecido en diferentes partes del estado. La situación exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades, así como un mayor apoyo a los colectivos de búsqueda y a las familias de las víctimas.

La sobrecarga de trabajo en la Fiscalía, señalada por el colectivo, es un problema estructural que debe abordarse para garantizar la eficiencia y la transparencia en las investigaciones. La pronta identificación y entrega de los restos de las personas desaparecidas es fundamental para brindar un cierre a las familias y permitirles iniciar el proceso de duelo. La colaboración ciudadana y la denuncia de cualquier información relevante son cruciales para avanzar en la resolución de estos casos y prevenir nuevas desapariciones





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