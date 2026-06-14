Dos helicópteros colisionan en Río de Janeiro causando la muerte de seis personas, entre ellas el cantante Oliver Tree y un youtuber argentino

Un accidente aéreo en Río de Janeiro dejó seis fallecidos tras la colisión de dos helicópteros que se estrellaron contra un concesionario de autos eléctricos. Entre las víctimas se identificaron al artista estadounidense Oliver Tree y un popular creador de contenido argentino. La investigación está en curso.

La mañana del domingo, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre la zona oeste de Río de Janeiro, impactando contra el estacionamiento de un concesionario de automóviles que contaba con varios vehículos eléctricos, lo que desencadenó un incendio que fue rápidamente controlado por los bomberos.

El accidente, ocurrido el 14 de junio de 2026, causó la muerte de las seis personas a bordo de ambas aeronaves, según informaron las autoridades. Entre las víctimas se encuentra el cantante estadounidense Oliver Tree, cuyo nombre apareció en los registros de pasajeros, así como el youtuber argentino de viajes y estilo de vida, cuyo canal tiene millones de suscriptores.

Hasta el momento, las identidades completas de los fallecidos no han sido confirmadas oficialmente debido a que los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro se encuentran calcinados, lo que dificulta las labores de identificación forense. El impacto contra el concesionario también generó una explosión secundaria por la presencia de las baterías de los autos eléctricos, lo que complicó las labores de rescate y extinción del fuego.

La policía militar y el cuerpo de bomberos de Río de Janeiro acordonaron la zona y comenzaron una investigación para determinar las causas de la colisión aérea, un evento extremadamente raro en tráficos urbanos. Testigos presenciales describieron escenas de pánico, con escombros esparcidos por decenas de metros y vehículos completamente destruidos. La comunidad internacional ha expresado su consternación, especialmente en redes sociales, donde los fans de Oliver Tree y del creador argentino han inundado las plataformas con mensajes de condolencia.

Este trágico suceso plantea interrogantes sobre la seguridad de los vuelos turísticos y de aviación general en zonas metropolitanas densamente pobladas, así como sobre los protocols de emergencia ante accidentes que involucran vehículos de nueva generación con tecnologías de almacenamiento de energía distintas. Las autoridades aeronáuticas de Brasil han prometido una revisión exhaustiva de los procedimientos de vigilancia aérea en la región, mientras que las familias de las víctimas esperan la repatriación de los restos para darles sepultura.

El concesionario afectado, que perdió una importante flota de autos eléctricos, anunció que colaborará plenamente con la investigación. En los próximos días se espera que se realice una autopsia y examen de ADN para confirmar la identidad de todos los ocupantes. Mientras tanto, el mundo del espectáculo y la creación de contenido digital guarda luto por la pérdida de estas figuras emergentes





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